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曾經戲言「殺過人」 趙薇被控逼死人夫

娛樂新聞組／綜合報導
趙薇曾被指控逼死一名經營網站女子的丈夫。（取材自微博）
趙薇曾被指控逼死一名經營網站女子的丈夫。（取材自微博）

「小燕子」趙薇傳被列為「劣跡藝人」，過往主演作品近日突遭下架、微博個人集中討論版面「超話」也遭關閉，形同封殺行動。網友更翻出過往一名經營網站女子聲稱趙薇逼死她丈夫，且將她關進精神病院的舊帳，而趙薇曾在受訪時戲言殺過人，也被網友腦補與此事相關。

鏡周刊報導，趙薇一夕之間被打成「劣跡藝人」，網友除了翻出她穿日本軍旗服裝、毆打孕婦、股市坑殺股民等舊事外，有人早在8月13日，就在「豆瓣」網站發出一則標題為「這個帖子能挨過今晚嗎？」的長文，整理了她與名叫「萬惠」的女子之間的恩怨。

這篇文章首先是趙薇曾在受訪時表示「我已經快成為一個沒有祕密的人了」，主持人不認同趙薇說法，反駁她「總會有的」，趙薇便笑著回答「我殺過人」。之後作者貼出一張截圖，內容敘述一對經營網站「你好萬維網」的夫妻吳樂水、萬惠因為2008年評論了趙薇的負面新聞，之後網站遭人惡意抹黑，客戶流失，最後倒閉，求助警方也無效。夫妻倆赴日避難，但吳樂水後來因病死亡，萬惠則改躲到澳洲

文章並聲稱趙薇及背後勢力派人監視萬惠，甚至將其強送至精神病院。萬惠強力抗爭，開設「我就是要終結你趙薇」微博帳號，控訴趙薇逼死她老公，並對她加以迫害。但她的微博文章看似都是在精神很不穩定情況下所寫，內容提及自己因此得了子宮肌瘤，肚腹大到像是懷孕七、八個月。雖然多數網友皆認為她精神不正常，不過也有網友抱持異議，認為萬惠經營過網站，很清楚要用什麼字眼才會躲過「被消音」，還認為萬惠所說罹患子宮肌瘤，其實是在暗示她被監視她的人強姦成孕。

趙薇 微博 澳洲

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