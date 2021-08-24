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張雨綺為男友槓芒果TV 網友：靠「姐姐」紅卻忘恩負義

娛樂新聞組／綜合報導
張雨綺為了小男友，不惜跟節目組鬧翻。（取材自微博）
張雨綺為了小男友，不惜跟節目組鬧翻。（取材自微博）

女星張雨綺去年憑真人秀「乘風破浪的姐姐」翻紅，接著出演多個綜藝節目，但近日她為了男友與「女兒們的戀愛4」鬧翻，宣布退出。不過，網友對於張雨綺護男友的言論不買帳，批評她「忘恩負義」，指出她在低潮時全靠芒果TV的「姐姐」挽救事業，現在卻跟節目組鬧翻。

香港01報導，張雨綺成名作是周星馳的「長江七號」，成為星女郎之一，但跟星爺的合約糾紛後，人氣大不如前，接著感情方面也跌跌撞撞，形象受挫。

直至去年張雨綺錄製「乘風破浪的姐姐」後，獲得組團機會，成為綜藝節目的搶手貨，之後更和25歲的小提琴家男友李柄熹，一起出演「女兒們的戀愛4」。不過最近張雨綺不滿預告片的「一捧一踩」，塑造李柄熹是「伸手黨」，最終二人宣布退出節目錄製。

節目組隨即回應，指二人關於職業規畫的討論非常積極及正向，這些內容將會在下一期節目正片完整呈現，並祝福張雨綺的未來更加美好。

網友現在一面倒為節目組說話，表示張雨綺在錄製「姐姐」時，也有「霸道總裁」的人設，當時完全沒反對；如今人氣急升後，馬上指責當年扶她一把的芒果TV是「惡魔剪輯」。雙方鬧翻後，張雨綺恐怕難以再上同台節目，得不償失。

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