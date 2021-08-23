鄭爽30歲生日冷清 圈內僅一人發祝福

鄭爽30歲生日，據傳過得冷冷清清。（取材自微博）

鄭爽 2021年1月爆出代孕棄養風波，廣電總局下令封殺，她至今神隱快9個月未現身，近日她30歲生日，比起以往風光慶生，今年生日冷冷清清，圈內只有導演 陳嘉上在微博 送上祝福，還有部分死忠粉絲發文祝她生日快樂，前陣子她還分享在美國生活拮据，靠朋友救濟、喝自來水維生，讓人不勝唏噓。

ETtoday報導，鄭爽爆出負面風波後，先在微博撰寫千字文，為代孕一事道歉、同時澄清自己沒有棄養，多次澄清後，選在出道12周年、8月9日發文留言：「哥們給條活路，我不是魔鬼，我是你愛的小怪獸呀！」疑似和前男友張恒喊話。她至今神隱未現身，曾透露「我告訴你我每天喝自來水維生，一共有五件T恤兩條牛仔褲，從沒點過外賣，生活全靠朋友支撐。」

鄭爽30歲的生日當天，比起以往冷清，28歲生日上海舉辦了出道以來的第一個生日會。為了這個生日會，鄭爽準備了跳舞、唱歌等，29日生日時則是在前一天「直播帶貨首秀」。

此外，今年鄭爽過生日，圈內只有一個人發祝福，那就是導演陳嘉上。他在微博公開給鄭爽送生日祝福，稱鄭爽是小仙女，還鼓勵鄭爽要向前看，不要因為一點坎坷就放棄正面，要知錯改錯，努力向前。

鄭爽遭逢變故，落井下石的人太多了，網友稱讚，像陳嘉上的這種做法，實在是太圈粉了。

據悉，陳嘉上是當初將鄭爽捧紅成小仙女的大導演，正是「畫壁」的大導演，當時剛好鄭爽因為「流星雨」暴紅，之後就演了這部電影。陳嘉上經典作品有很多，比如「四大名捕」和「畫皮」等。