張哲瀚誤踩紅線 戲劇全下架 代言全解約

藝人張哲瀚被打成親日「漢奸」，不僅出演過的多部戲劇消失，代言也全數遭解約。(取材自微博)

30歲演員張哲瀚出道多年，好不容易因主演「山河令」嘗到走紅滋味，不料卻被挖出曾去日本靖國神社 拍照、跟否認南京大屠殺的前印尼總統蘇卡諾遺孀黛薇夫人合照等，瞬間成了親日的「漢奸」；誤踩紅線的結果是，27個代言全數解約；而原本只是將張哲瀚除名的電視劇「山河令」，突然整部劇下架，連同張哲瀚出演過的多部戲劇都消失。

曾在「瑯琊榜」中飾演少年林殊的張哲瀚，2018年因參加友人婚禮遠赴日本，在靖國神社拍照引發中國 網友暴怒；他二度發文致歉，甚至直接轉發官媒對他的批評、公開認錯，但一點用也沒有，一天之內數十個代言全沒了，影視作品也全面被下架。

張哲瀚如今就像過街老鼠似人人喊打，他代言的雪鹿啤酒因為紙盒、瓶身印有他的肖像，全部面臨報廢，粗估損失破億元人民幣。

戲劇作品方面，除了「山河令」遭除名下架，張哲瀚其他作品如「班淑傳奇」、「如意芳霏」、「芸汐傳」也全部匿跡，幾乎所有平台都不見張哲瀚曾參演作品，讓許多網友懷疑是官方介入。

網友紛紛留言「一顆老鼠屎，毀了一鍋粥」、「為什麼要下架？那麼多人的心血」、「劇本身無辜，央視當時還誇過山河令優秀呢」、「戲劇是一群人的心血，不是一個人的作品，如今因為一個人的錯誤就不讓作品播出，或者已經播出的作品強制下架。難以相信，都21世紀20年代了，還搞終身連座追究制。這是現代文明應該有的樣子嗎？」