「奇葩說」李誕離婚 才子佳人神話破滅

李誕(左)證實和網紅妻子陳典離婚。（取材自微博）

脫口秀「奇葩說」演員兼作家李誕離婚了！他2018年對外透露與女友「黑尾醬」（陳典）結婚，怎料如今相隔短短三年，他就在朋友圈坦言「我和典典確實分開有段時間了」，工作 人員也向媒體證實離婚消息，震驚眾人。

綜合媒體報導，網路瘋傳李誕在私人朋友圈宣布離婚，截圖中文字提到：「朋友們總問起就說一下，我和典典確實分開有段時間了，感謝關心。」對此，據「新浪娛樂」報導，工作人員證實兩人已在今年年初簽字離婚，「因為是私事，所以李誕只在朋友圈跟友人做了個交代。」

報導指出，31歲的李誕是知名脫口秀節目「吐槽大會」的策畫人，也曾是綜藝節目「奇葩說」的明星導師，幽默風趣的性格，吸引不少粉絲追隨，也是不少觀眾熟悉的面孔，人氣相當高。

據報導，李誕令人印象深刻的爭議事件是，今年初他在社群網站 上為內衣品牌宣傳，其中文案「讓女性輕鬆躺贏職場」引發外界抨擊，李誕隔天也發文滅火道歉。

據悉，黑尾醬曾是演員徐璐在解放軍 藝術學院的同學，被曝光時是經營一家淘寶服裝店鋪的網紅，因顏值酷似南韓明星金智媛而在社交平台出圈。兩人的戀情因顏值差異大而引發關注，「才子佳人」名頭甚至一度不脛而走。

不過李誕曾透露結婚對於自己來說「不是那麽自願」，「我覺得大部分人其實都沒想明白，就突然有一天，兩個人好的時間長了，好像就要結婚了，感覺被綁架了一樣。」