18歲起不停戀愛 洪欣被封「拍拖怪」

洪欣被多位閨密公認是「拍拖怪」。(取材自微博)

由蔡少芬、洪欣、朱茵及陳法蓉組成的「港普F4」最近合體拍攝內地真人秀「請吃飯的姐姐」，四人在節目中大放笑彈，閨密情令人羡慕。

香港 01報導，最新一期節目中，四閨密互爆戀愛史，蔡少芬透露四人中洪欣的戀愛經驗最豐富，「她是拍拖怪，要不停地戀愛的那種女人」。洪欣透露初戀是18歲，更自豪還擊「人長得美，沒辦法」。

報導指出，現年50歲的洪欣年輕時外形出眾，曾在TVB劇集「原振俠」中飾演黎明的女友，濃眉大眼的標緻樣貌不輸同劇的李嘉欣，更令她人氣急升。不過洪欣似乎對事業沒有太大野心，反而情史豐富，可惜她的情路相當坎坷。

蔡少芬嘆道：「我真的沒有試過像你們三個愛到瘋狂。我很佩服你們，我後悔沒有瘋狂過就愛上我老公了，這是我一生最大的遺憾。」

除了洪欣戀愛經驗豐富，陳法蓉也透露家中的抽屜裡有很多求婚戒指：「每次我跟一個人談戀愛，他們給我求婚的時候，我可能會很開心地答應，但是答應之後，我馬上就會想，他其實很快就不愛我了，然後我都會找些理由，反正不想結婚，不想嫁給他們，會這樣子的。」

陳法蓉說：「我就是沒有自信，覺得自己不夠好，然後談戀愛之後，他們很快就不愛我，我老是會有這樣的感覺。」蔡少芬坦言：「其實我們心疼的是你，不應該這樣想。」不過陳法蓉表示，自己並不後悔她過去的抉擇。