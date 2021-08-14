邱淑貞女兒20歲生日趴超奢華 母女同框顏值驚艷

網友感歎沈月（右）太美，也有網友說：「優越的五官，太像媽媽邱淑貞(左)了。」（取材自微博）

香港 演員邱淑貞的女兒沈月14日在社交平台上曬出自己20歲生日宴照片，她激動表示：「二十歲就開了一個蓋茨比二十年代的生日party」，文末她還稱自己已讓家人朋友們把禮物改成給受災居民的捐款。

網易娛樂報導，沈月的生日宴布置無疑相當奢華，中世紀的皇宮主題酒店內，不僅有各種昂貴精緻的內部裝飾，就連餐桌上的桌布都帶著高級感。

53歲的邱淑貞也前來參加女兒的生日宴，兩人合照中，沈月身穿白色抹胸長裙，脖頸上的珍珠項鏈和頭上戴著的水晶裝飾物讓其女神感十足，很是華麗；而邱淑貞則穿著類似黑裙靠在女兒身旁，身上的配飾襯托出她的不老容顏，即使笑起來也絲毫不見皺紋，母女倆顏值如出一轍的高，非常驚艷。

此外，沈月的閨密好友們也在現場，且毫不意外的都是美女，眾人皆是盛裝出席，桌上的大蛋糕一看便知價格不菲。

據報導，網友看到照片後紛紛感歎沈月太美，也有網友感歎：「優越的五官，太像媽媽邱淑貞了。」

沈月是邱淑貞與香港富豪沈嘉偉的女兒，1999年10月31日，邱淑貞與沈嘉偉步入婚姻殿堂，婚後她為丈夫連生三女，不過沈月生日宴上並未出現父親的身影，可能是工作 太忙的原因，也可能是沒有拍照。

報導說，作為家中長女，沈月在父母的愛意下長大，5月22日，沈月還為某雜誌拍攝大片，鏡頭前的她隨意擺著pose，氣場滿分。

沈月平日也經常分享生活日常，前不久，她曬出自拍照，畫面中的她一身衛衣與牛仔短褲，露出來的纖細美腿成功搶鏡。