我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

邱淑貞女兒20歲生日趴超奢華 母女同框顏值驚艷

娛樂新聞組／綜合報導
網友感歎沈月（右）太美，也有網友說：「優越的五官，太像媽媽邱淑貞(左)了。」（取材自微博）
網友感歎沈月（右）太美，也有網友說：「優越的五官，太像媽媽邱淑貞(左)了。」（取材自微博）

香港演員邱淑貞的女兒沈月14日在社交平台上曬出自己20歲生日宴照片，她激動表示：「二十歲就開了一個蓋茨比二十年代的生日party」，文末她還稱自己已讓家人朋友們把禮物改成給受災居民的捐款。

網易娛樂報導，沈月的生日宴布置無疑相當奢華，中世紀的皇宮主題酒店內，不僅有各種昂貴精緻的內部裝飾，就連餐桌上的桌布都帶著高級感。

53歲的邱淑貞也前來參加女兒的生日宴，兩人合照中，沈月身穿白色抹胸長裙，脖頸上的珍珠項鏈和頭上戴著的水晶裝飾物讓其女神感十足，很是華麗；而邱淑貞則穿著類似黑裙靠在女兒身旁，身上的配飾襯托出她的不老容顏，即使笑起來也絲毫不見皺紋，母女倆顏值如出一轍的高，非常驚艷。

此外，沈月的閨密好友們也在現場，且毫不意外的都是美女，眾人皆是盛裝出席，桌上的大蛋糕一看便知價格不菲。

據報導，網友看到照片後紛紛感歎沈月太美，也有網友感歎：「優越的五官，太像媽媽邱淑貞了。」

沈月是邱淑貞與香港富豪沈嘉偉的女兒，1999年10月31日，邱淑貞與沈嘉偉步入婚姻殿堂，婚後她為丈夫連生三女，不過沈月生日宴上並未出現父親的身影，可能是工作太忙的原因，也可能是沒有拍照。

報導說，作為家中長女，沈月在父母的愛意下長大，5月22日，沈月還為某雜誌拍攝大片，鏡頭前的她隨意擺著pose，氣場滿分。

沈月平日也經常分享生活日常，前不久，她曬出自拍照，畫面中的她一身衛衣與牛仔短褲，露出來的纖細美腿成功搶鏡。

前不久，她曬出自拍照，畫面中的她一身衛衣與牛仔短褲，露出來的纖細美腿成功搶鏡。 ...
前不久，她曬出自拍照，畫面中的她一身衛衣與牛仔短褲，露出來的纖細美腿成功搶鏡。 微博

香港 工作

上一則

挺強尼戴普 歐洲2影展堅持給獎

下一則

醫療糾紛纏訟5年 銀霞經濟陷困境

延伸閱讀

邱淑貞超美女兒「20歲奢華生日趴」曝光 曬母女同框照

邱淑貞超美女兒「20歲奢華生日趴」曝光 曬母女同框照
被退出「哥哥」 霍尊疑批節目內定、選手垃圾

被退出「哥哥」 霍尊疑批節目內定、選手垃圾
林志炫錄影摔落2公尺高台拉傷 敬業拐回舞台謝幕

林志炫錄影摔落2公尺高台拉傷 敬業拐回舞台謝幕
曬童年溫馨合照 陳飛宇為爸爸陳凱歌慶生

曬童年溫馨合照 陳飛宇為爸爸陳凱歌慶生

熱門新聞

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30
2016年時，包貝爾在自己婚禮上和杜海濤等人將伴娘柳岩(左二)扔下水，引發熱議。(取材自微博)

包貝爾忙撇清吳亦凡 卻被懟：滾出娛樂圈

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡