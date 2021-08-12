霍尊手寫信致歉…網友傻眼 前女友婚紗照曝光

霍尊遭舞者陳露爆出相戀長達九年，卻背叛她。（本報資料照片）

大陸舞者陳露日前突然宣布戀愛已九年，對象是歌手霍尊，她曬出多張與霍尊的合照以證所言不假，講述起從兩人相識之初都還默默無名，一起打拚，到男方承諾她結婚、生子、見過父母，她還為男方辭了舞團的工作 ，最終卻遭男方背叛。

陳露婚紗照曝光。（取材自鳳凰網）

綜合媒體報導，對於陳露的長文控訴，霍尊爸爸第一時間回應「尊兒是個善良的孩子，我的兒子我了解。讓時間和事實來證明一切。」遭網友痛罵「是爸寶吧」，更挖出其實霍尊爸當初也是拋棄妻棄子，遭諷「子承父業」。

而霍尊晚間則以手寫信回應，表示「非常抱歉，沒有第一時間回覆，我覺得必須要給大家一個誠懇的交代」，還喊話女方「分別時的話，我再說一次：希望我們都幸福」，但沒提及是否無縫接軌新女友甚至是約砲等傳聞，陳露看了後無言回應：「........」。網友砲轟：「就是個負心漢」、「離譜」、「所以女方說的話都是真的囉」、「女孩的9年就被你敷衍掉了」。

此外，知名攝影 師劉明哲在社交平台曬出陳露的婚紗照，表示當時聽到了陳露撕心裂肺的哭喊：「他不要我了！」劉明哲表示十分心疼她，最終留下了這麼一組哭泣的婚紗照。畫面被放大後，陳露臉上滿臉的淚水，淚眼汪汪的樣子，看起來令人十分揪心。

照片中只有陳露一人的身影，並未看到霍尊本人出現。從畫面中來看，陳露當時哭得眼睛又紅又腫，看起來的確很傷心。