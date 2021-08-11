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33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

記者黃保慧／綜合報導
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

中國歌手張杰新專輯JMM特別企劃「值得更好的」及新專輯第一首歌「你值得更好的」MV，由電影億萬票房編導林孝謙導演聯手呂安弦編劇打造，張杰、趙麗穎、魏大勛擔綱主演。導演與三位演員首次合作，特別安排首先拍攝「籃球賽」快速拉近大家的距離。

林孝謙導演透露：「3人拍攝狀態很和諧，能夠互相帶動入戲，自在的互動直接為影片增加了真實的溫度。」提到趙麗穎在表演中更是1秒入戲，眼神準確到位，整體狀態可謂無可挑剔。

來源：YouTube

而魏大勛在拍攝時非常「聰明」，能夠積極地推動情節發展，並且迅速捕捉到角色整體情緒。他會從各種方面入手，幫助張杰放鬆情緒，讓他更加鬆弛地面對劇情。高效、準確地帶動張杰入戲。在拍攝過程中魏大勛本人也非常活力，經常能夠活躍現場氣氛，拉近全組整體關係。

第一波驚喜釋出校園版海報，討論度爆棚一舉躍上熱搜榜單，8月9日音樂電影線上首播，瞬間湧入千萬人同時在線觀賞，話題「趙麗穎演的吳恬靜好美」更同時拿下熱搜榜第二名。在公開的影片中，33歲的趙麗穎身穿白色校服入鏡，看上去彷彿就是真的高中生，逆齡美貌驚艷眾人目光，引發討論。

張杰、趙麗穎、魏大勛擔綱主演「你值得更好的」MV。(圖:好時光娛樂提供)
張杰、趙麗穎、魏大勛擔綱主演「你值得更好的」MV。(圖:好時光娛樂提供)

近期以拍攝電影長片為主的林孝謙導演坦言：「時隔四年沒有接觸音樂錄影帶的拍攝，心中真的很想念，對於拍攝MV很是手癢，尤其可以跟趙麗穎合作根本是美夢成真！」

趙麗穎 導演 電影

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