吳亦凡慘了 回加拿大恐遭「去勢」？

吳亦凡爆發誘姦醜聞後，各方熱烈討論他被「去勢」的可能性。(取材自Instagram)

男星吳亦凡 鬧出涉嫌誘姦未成年少女醜聞，遭到警方刑事拘留，雖然他的真正近況還不得而知、只有一堆傳聞，可是網友對他的不滿已經排山倒海，只想看到他接受最嚴厲的懲戒。

之前有網友建議他應該被化學去勢，結果成為熱門話題，因為吳亦凡是加拿大 籍，就算在中國 服刑期滿，也會被驅逐出境，而加拿大有「化學去勢」刑罰，是在性犯罪者體內注射藥物，抑制他們的性衝動。近日鼓吹對他「化學去勢」的聲浪變高，加拿大對性犯罪又無追訴期的限制，各方愈喊愈大聲，可能真的讓他難逃被這種處置方式。

針對吳亦凡的行為，各媒體討論熱烈，有人評析他病情嚴重，自以為擁有名聲和財富，就對女性採取俯視角度，只當成玩物，展現權力的不對等。而他又以為自己的名氣就是一切，對於真正的實力沒有自知之明，還自我膨脹過度，出門帶上一大堆保鑣，從他身上也反映出娛樂圈的很多病態面貌。

吳亦凡的人生與演藝事業看似都很難再翻身，網路討論區對他也從吹捧變成消遣，微博帳號「飯圈影視」就譏諷吳亦凡最失敗的地方，在於「演了不少戲，一朝入獄，竟然連一個值得懷念的角色都沒有。」

「飯圈影視」指過去翻車明星比如鄭爽、柯震東、吳秀波、范冰冰，好歹有一兩個印象深刻的角色可以讓人感嘆，吳亦凡卻連一個代表性的都沒有，竟也能成為頂級流量大牌，覺得匪夷所思。