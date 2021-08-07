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吳亦凡入獄不是最失敗？被酸「沒令人懷念角色」才最慘

記者蘇詠智／綜合報導
吳亦凡被酸最失敗的是出道多年，沒有讓人留下印象的角色。（路透資料照片）
吳亦凡被酸最失敗的是出道多年，沒有讓人留下印象的角色。（路透資料照片）

原本是中國頂級流量偶像的吳亦凡，被爆出一連串亂搞男女關係行徑後，瞬間由紅變黑還遭逮捕入獄，人生與演藝事業看似都很難再翻身，網路討論區對他也從吹捧變成消遣，微博帳號「飯圈影視」發布的新文章，就認為吳亦凡最失敗的地方在於「演了不少戲，一朝入獄，竟然連一個值得懷念的角色都沒有。」

昔日的吳亦凡受到無數粉絲的愛戴，在網路討論上也不乏讚美之聲，現在任何人都可以來踩他一下，甚至檢討起他出道至今到底有什麼端得上檯面的表現？「飯圈影視」就指過去翻車的明星比如鄭爽、柯震東、吳秀波、范冰冰都好歹有一兩個印象深刻的角色可以讓人感嘆，吳亦凡卻連一個代表性的都沒有。雖然在翻車之前他的存在感一直很強，這些年除了一首「大碗寬麵」，也都不知道都在幹什麼，竟也能長紅、成為頂級流量大牌，覺得匪夷所思。

不過吳亦凡的話題慢慢在微博上退燒，熱度已不如東京奧運的奪牌選手，跟近日另一位被影射對女粉絲得手後就逼避孕、搞失蹤的頂級流量小生，該小生被網友推測是楊洋，他的經紀人賈士凱已發文否認，關於「楊洋方否認戀情」排上熱搜前5名，正在發燒。

楊洋是中國當紅小生，近日成為被影射的焦點，話題正在發燒。（取材自微博）
楊洋是中國當紅小生，近日成為被影射的焦點，話題正在發燒。（取材自微博）

吳亦凡 東京奧運 微博

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