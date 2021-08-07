張柏芝趴床露胸親兒子 網驚：麻煩穿內衣

張柏芝穿著性感細肩帶背心，露胸親吻兒子惹爭議。（微博視頻截圖）

41歲港星張柏芝 近年多在大陸發展，活躍於各大綜藝節目，近日她在社交平台曬出和二兒子Quintus的影片，兩人互動親密還親吻，但由於她穿著清涼，被不少網友糾正，引發熱議。

ETtoday報導，張柏芝日前曬出一個叫兒子起床的自拍影片，只見她身穿細肩帶背心，趴在床上大露香肩、性感鎖骨，性感北半球若隱若現，隨時都有可能走光。兒子一直賴床，讓她三催四請才願意起床，因為兒子沒給她一個「Morning Kiss」，母子倆很自然來個早安之吻，溫馨互動羨煞一票網友。

不過影片曝光後，引來兩極化反應，儘管粉絲稱讚張柏芝神凍齡，讚她是不老女神，但也有網友吐槽「麻煩穿一下內衣，畢竟是男孩子」、「曬照穿點內衣不行嗎？」

中國 時報報導，張柏芝和謝霆鋒 離婚後，雙方共同撫養兩個兒子，2018年透過工作室發表生下第三胎Marcus的消息，沒有曬兒子正臉，孩子的父親也沒有公開。她日前被捕捉在機場帶著三個孩子。有不少網友發現，Marcus和兩個哥哥的模樣極為相似，更表示和謝霆鋒小時候簡直是一模一樣，瘋狂猜測Marcus的生父可能就是謝霆鋒。然而，謝霆鋒早在過去就出面回應：「我亦只是Lucas及Quintus的爸爸」，並未提及Marcus，讓人霧裡看花。

另外，張柏芝也曾在節目上談到兒子的未來發展，若兒子想進入娛樂圈，她會百分之百支持，而且希望兒子可以生活得簡單，把書讀好，遇到一個很單純簡單的女孩，想要結婚的時候結婚，共組一個非常單純的家庭，「這樣子我就覺得很好」。