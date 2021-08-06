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包貝爾忙撇清吳亦凡 卻被懟：滾出娛樂圈

娛樂新聞組╱綜合報導
2016年時，包貝爾在自己婚禮上和杜海濤等人將伴娘柳岩(左二)扔下水，引發熱議。(取材自微博)
2016年時，包貝爾在自己婚禮上和杜海濤等人將伴娘柳岩(左二)扔下水，引發熱議。(取材自微博)

近段時間，吳亦凡事件引發熱議，包貝爾近日忙報警與吳亦凡撇清關係，卻被懟：滾出娛樂圈。事實上，吳亦凡被封殺後，受牽連的明星可不少，林俊傑、潘瑋柏發了律師函，井柏然、范冰冰等更是以報警處理。

網易娛樂報導，翻看過往包貝爾和吳亦凡之間的友誼，之前包貝爾在參加綜藝節目時現場自嘲不好看，和吳亦凡出街像助理，辛芷蕾還安慰：「跟吳亦凡比得抑鬱。」

而此前，包貝爾微博點讚了工作室的一條P圖微博，內容逗樂網友：工作室將包貝爾P成了吳亦凡，竟配文說前後沒有差別！包貝爾本人也發朋友圈：猜猜哪個是我啊？看來兩人關係也是不錯，到了可以拿出來調侃的程度了。

但在包貝爾的評論區裡，網友卻齊刷刷地回憶起之前他與柳岩的事件，並怒懟：你才應該道歉，滾出娛樂圈。

據了解，2016年時，包貝爾在自己婚禮上和杜海濤等人將伴娘柳岩扔下水，而在婚禮現場，新郎包貝爾甚至做出調戲柳岩的動作，引發熱議。

在這之後，雖然包貝爾主動發了聲明道歉，但全文沒有提到柳岩一句，反而一直在向妻子包文婧表達歉意，這一聲明也是被外界怒批不走心。

除此之外，包貝爾和柳岩一起出席「畫壁」的首映發布會，當天柳岩穿了一件黑色紗裙，坐在一旁的包貝爾忍不住偷瞄，並恰巧被記者拍了下來。包貝爾特意發了一條動態，大方承認自己確實偷看了柳岩，並辯解說自己是正常男人，「只是倒楣被抓到而已」。

而包貝爾在與趙薇合作時，也被扒老跟在身後索吻，好不容易親上了，還到處宣揚：「因為親了趙薇，一直沒刷牙。」因此，不少網友紛紛吐槽包貝爾自己也不尊重女性。

包貝爾近日忙報警與吳亦凡撇清關係。（取材自微博）
包貝爾近日忙報警與吳亦凡撇清關係。（取材自微博）

吳亦凡 趙薇 微博

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