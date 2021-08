蕭亞軒曬新照,嘴角傷處未明顯露出。(取材自Instagram)

台灣 女歌手蕭亞軒(Elva)今年2月傳出被狗咬傷臉,上個月又宣布與小16歲的男友黃浩分手,歷經臉受傷、情變,蕭亞軒近日分享近況,照片中她摘掉嘴角貼布,雖然長髮下傷處未明顯露出,不過隱約可見已好了不少,傷疤幾乎看不出來。她也寫下心情「Another picture to cheer me up #no #words #thankyou」,表示又是一張鼓勵著她的照片。

來源:YouTube

7月初,蕭亞軒深夜發文,疑似官宣與男友黃皓分手。不過,第二天她又對媒體否認分手,解釋發文是因為兩人吵架,黃皓已經搬出愛巢到朋友家裡住,兩人暫時分開一段時間,冷靜思考是否要繼續走下去。

雖然蕭亞軒否認分手,但她與黃皓最近都沒有同框,男方沒有更新社交網,更沒有與蕭亞軒互動「點贊」,就像消失了一樣。