吳亦凡被拘 「青簪行」換角？恐沒人願頂替

吳亦凡被補，「青簪行」換人補拍。（取材自微博）

吳亦凡 事件越演越烈，他遭警方拘捕後，他所參演電視劇「青簪行」的官方微博 也刪除與他所有的消息，目僅保留了一條配角群像劇照。

綜合媒體報導，「青簪行」早在2020年7月就已經殺青，但遲遲未能定檔。此前有消息稱，該劇將於今年暑期播出，但未得到官方證實。沒想到的是，暑期沒等來「青簪行」定檔的消息，卻等來了吳亦凡涉嫌強姦被刑拘的消息，吳亦凡顯然已被劃爲「劣迹藝人」，「青簪行」除非換男主角，否則肯定無法播出。

對於「青簪行」的未來動向，官方暫未公布。不過網路有消息稱，陳飛宇或將採取AI換臉補拍，但被陳飛宇經紀公司「天浩盛世」否認，直說：假的。

報導指出，「青簪行」補拍有些尴尬，首先這是一部頭部劇，重拍的可能性不大，只能以頭部換臉的形式補拍，但這樣補拍的效果都不太好，很多演員都不願意嘗試。「這是大投資 的劇，換人的話，肯定也要請知名演員來拍。但知名演員顯然都很愛惜羽毛，既然拍了效果不好，那不如不拍。」此外，吳亦凡目前涉嫌強姦，「誰又願意來頂替這樣一個有犯罪標簽的演員呢？」

網友也認為不太可能，認為有吳亦凡的「青簪行」已成燙手山芋，直呼：應該沒有人想把自己的臉接上吳亦凡的身體吧！