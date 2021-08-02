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吳亦凡涉性侵少女扯同夥 林俊傑無端沾腥喊告

娛樂新聞組╱綜合報導
網傳吳亦凡蠟像已更換成藍色囚服，但也有網友指是P圖。（取材自微博）
網傳吳亦凡蠟像已更換成藍色囚服，但也有網友指是P圖。（取材自微博）

涉嫌強姦未成年少女的吳亦凡中國警方拘留，稍早中國微博瘋傳吳亦凡錄口供時招出林俊傑等藝人涉入其中，林俊傑所屬的JFJ火速在微博發表律師聲明澄清，表示：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任。希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」

林俊傑的公司委託上海九澤律師事務所發表3點聲明，當中列出一大串的微博用戶，要求他們即刻刪除涉嫌侵害林俊傑名譽的不實信息，表明公司已經蒐證完畢，即將提起訴訟程序，「本所將密切關注網絡輿情，對侵權行為進行持續取證，並追責到底，以維護林俊傑先生的合法權益。」

有網友爆料，吳亦凡可能為了自保，供出更多人娛樂圈好幾位男星，有人指出，吳亦凡已經把PWB供了出來，從英文縮寫，有網友猜測是歌手潘瑋柏，兩人的關係非常好，還經常一起玩。

之前就有人爆料過吳亦凡、潘瑋柏、林俊傑三人經常一起玩，甚至還一起約女生。

此外，還有網友發現，位於上海的杜莎夫人蠟像館，將館內的吳亦凡蠟像從原本的西裝更換成藍色的囚服，不過也有網友認為是P圖。據悉，吳亦凡的蠟像於2015年進駐上海杜莎夫人蠟像館，當時，高人氣的他成為首位90後進駐杜莎夫人蠟像館的名人。

搜狐娛樂指出，在吳亦凡遭到刑拘之後，網路上開始傳聞上海杜莎夫人蠟像館將館內的吳亦凡蠟像的衣著，從原本的白色西裝，更換成藍色的囚服。報導中指出，蠟像本是身分和地位的象徵，如若披上囚服則更顯為諷刺，但截至目前為止仍不確定網路傳聞是否屬實。

另據香港01報導，中國著名歌手汪峰被指每次公開做的音樂事情，娛樂圈總會發生驚人事件，像早前趙麗穎、馮紹峰閃離，有網友翻看汪峰微博，竟發現他3天前真的宣布即將巡演，然後二人便離婚了，網友俗稱「汪峰定律」。這次汪峰開演唱會，同晚上爆出吳亦凡被拘捕的事情，頓時「汪峰定律」便上了微博熱搜，不少網友都笑言，「不服不行。」、「一個神奇的人物」、「自己想上個熱搜太難了。你可以永遠相信汪峰。」

林俊傑無故涉入吳亦凡拐騙女性的事件。（取材自微博）
林俊傑無故涉入吳亦凡拐騙女性的事件。（取材自微博）

吳亦凡 微博 中國

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