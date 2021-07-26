香港創作受限 「手捲煙」導演陳健朗當挑戰

香港導演陳健朗的電影「手捲煙」入圍金馬7項大獎。（圖：CATCHPLAY提供）

香港 新銳導演 陳健朗去年以「手捲煙」入圍金馬7項大獎，也特地飛到台灣 參加盛會，可惜無緣抱獎，但他與台灣影人有不少交流收穫滿滿。他除了先前提過想和劉冠廷合作，也點名陳竹昇，他透露已在計畫來台灣拍攝新片，但還不確定是否可以成真，喊話：「希望是可以發生的一件事情。」

30歲的陳健朗過去是演員，首次執導電影長片就獲得不錯的迴響，面對現今香港的創作自由相較過去會越來越多限制，他正面思考，「創作方面很多地方有自己的限制，雖然比較困難，但怎麼去打破那個限制，創作者總會在裂縫中找到一個出口」。而「手捲煙」設定在97回歸後的歷史背景，他提到當時自己是小學生，面對大時代的改變，他感受到自己從滿足變得越來越壓抑。

他也提到男主角林家棟的角色與男配角的設定，像爸爸和自己的互動，但他笑說林家棟不全然像爸爸，「我爸爸比較胖，林家棟比較瘦。是對看法的堅持、心底裡面的狀態有點像。」他坦言現在和父親的感情比以前好，是如何改善關係的？他說：「印象我跟我爸爸抽菸的時候大家都已經放下一點東西，沒有以前的一些糾結。」

電影「手捲煙」林家棟主演。（圖：CATCHPLAY提供）

「手捲煙」除了有隱藏在片中的父子情，還可見兄弟「義氣」，他認為自己是重情的人，笑說：「但我沒有錢借給我朋友，我很窮。」不過錢不能解決的事他會盡最大的力量幫忙，「有些朋友想拍東西，無酬我也會去幫忙創作。創作出來的作品可能比較粗一點，但是力量反而是大一點，不用錢去創作的力量是最大的。」

此外，片中一場長鏡頭打鬥畫面，他表示拍了6個小時，「第1次拍8分鐘左右，要重頭再來需要1個多小時重新安排，拍2個畫面還是拍不到需要的效果，所以有一點擔心」，他說畫面中設計有人被火燒，前幾個畫面只燒到腿，於是他跟動作指導說要多一點火，想不到突然間整個人燒起來，他當時很緊張心想要不要喊「卡」，但看了動作指導沒有示意危險，他就決定繼續拍下去，最後該動作演員有一點燒傷，長頭髮還被燒到，陳健朗上前關心問：「是不是很辛苦？」對方回：「我覺得很辛苦但是我願意。」他回想這段對話滿足地說：「很感動，好像結婚一樣。」