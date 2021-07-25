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陳凱歌兒放棄美國籍 喊：偉大祖國

記者楊起鳳／綜合報導
陳飛宇表示已回歸中國籍。（取材自微博）
陳飛宇表示已回歸中國籍。（取材自微博）

大導演陳凱歌和陳紅兒子的21歲男星陳飛宇之前因是出生地為美國取得美國籍，在內地評價不高，批他靠爸右。不過他工作室發聲明表示陳飛宇已正式成為中國公民。

陳飛宇曾參加過爸爸的電影「趙氏孤兒」，後來也演出「將夜」、「我和我的祖國」等戲劇電影，並和歐陽娜娜爆緋聞。

陳飛宇2019年被錄取北京電影學院，外籍身分「美國」曝光，引發質疑有「雙重國籍」，加上爸爸是大導演，結果被諷「美國太子」。他的工作室24日發表聲明，首先提及陳飛宇滿18歲就開始準備退出美國國籍，由於中國政府不承認雙重國籍，駁斥雙重國籍傳聞，並宣布自2021年7月起已經正式成為中國公民。

工作人員透露陳飛宇主動退出美國國籍，加入中國國籍，成為中國公民，表示他一直以來都堅定地熱愛著偉大的祖國，未來也將繼續傳遞正能量，為祖國貢獻出自己的力量。

據悉，陳飛宇並不是主動加入美國國籍，他2000年在美國出生，因此之前的國籍一直是美國。但他小時候在北京長大，高中才去美國留學讀的書。

近日河南遭遇暴雨，陳飛宇直接捐款了50萬人民幣，用行動獻愛心做公益，回饋社會。

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