郭富城遭網酸小氣 無意拉妻進貴婦圈

外傳郭富城無意將方媛拉進所謂的貴婦圈大染缸。（取材自微博）

香港 天王郭富城2017年迎娶小22歲的內地網紅方媛，婚後生下兩個女兒，但郭富城甚少帶嬌妻出現在他的社交圈內。日前方媛貼出「一打二」帶女兒飛上海與郭富城相會的影片，卻被發現搭的是經濟艙，郭富城因此遭酸「小氣」。方媛在網友「暑假機票難買」的留言按讚，低調力挺老公，算是封酸民的嘴。

鏡週刊報導，郭富城還曾以財產總值2.75億美元登上外媒「The Richest」的全球最富有歌手第21名。

方媛這些年在社群網站 上曬照風格，從早期網紅風，到秀名牌的名媛風，後來又轉成簡樸風，看來天王嫂形象丕變，經營很用力。

說起來方媛比朱麗倩（劉德華妻）、羅美薇（張學友妻），以及阿Wing（黎明妻）年輕，貌美的她就算要高調也說得過去，而最初的方媛確實是一股網紅味，朋友圈也是一班網紅姐妹，外傳郭富城無意將她拉進所謂的貴婦圈大染缸。

據報導，有次郭富城帶方媛進香港上流社會才能出入的馬會，觀戰自家戰馬比賽，當天她身穿Miu Miu蕾絲上衣搭黑色小短褲，揹著香奈兒包，腳上義大利 名牌高跟鞋，卻仍被嫌穿不出貴氣。

與真正的貴婦相比，方媛分享的名牌單品遠稱不上「炫富」，網友諷刺「那是因為她根本沒什麼東西可炫」。據說郭富城坦言，方媛「乖、聽話、不貪錢」的特質，是願意娶她為妻的理由，反觀郭富城經常買動輒千萬、上億元的超跑，難怪網友如此一面倒酸他。