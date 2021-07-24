吳亦凡醜聞傳日韓 聽坐牢暴怒開嗆

網美都美竹日前爆料吳亦凡私生活混亂，經警方調查後證實為真。（取材自微博）

藝人吳亦凡 遭網美都美竹爆料私生活混亂，選妃淫行被官方證實，北京 警方公布初步調查結果，認證吳亦凡先前的聲明全是在說謊。他的黑歷史接連爆出，包括媽媽狂花製作單位購物金。吳亦凡丟了所有代言，經紀公司「凡世傳媒」人去樓空，醜聞躍上國際，被南韓、日本 轉載報導。

日本入口網站雅虎新聞首頁轉載「FRIDAY」報導，內容敘述吳亦凡對酒醉的女孩們伸出魔爪，包括未成年者在內，超過30人以上受害。報導中簡述了都美竹的爆料文摘要，點出吳亦凡靠著徵選、見面會等名目誘騙美眉，晚上酒過三巡後趁機發生性關係。日本民眾多數對他一無所知，獲得最多讚數的留言，竟然是「完全不認識」。

精品龍頭LV正式宣布終止與吳亦凡的合作，這也是他手上16個代言中，最後一個跟他「暫停合作」的品牌。外界粗估他包括賠償金損失，至少超過7000萬美元，接下來可能要面對法律制裁，最重會處以六年以上刑期。

官方查出，吳亦凡確實以挑選MV女主角為由，透過經紀人邀約都美竹到家中，雙方發生親密關係。吳亦凡曾轉帳給都美竹當零用錢，兩人保持聯絡數月。都美竹以為遇到白馬王子，卻遭有心人士盯上，虛構身分向都美竹、吳亦凡詐財，最終引爆這場桃色風波。

都美竹確實有意想靠吳亦凡炒作，但她遭灌醉失身也是事實，都美竹痛心發文表示：「後來喝到不省人事，馮女（吳亦凡經紀人）把我送進了吳的臥室，不是我主動去的！不是我故意留下！」她至今都因抑鬱症在吃藥治療。

吳亦凡持續神隱，北京的「凡世傳媒」工作室大門深鎖，不見人影。有好事者秀出私訊對話，直接揶揄吳亦凡「哥，咱要坐牢不？」竟引來吳亦凡暴怒，親自回嗆：「坐你大爸！」但真實性還有待查證。