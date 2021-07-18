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疫情阻親情 翁虹見不到91歲媽最後一面

娛樂新聞組／綜合報導
翁虹是疫情之下的重受災戶。（取材自微博）
翁虹是疫情之下的重受災戶。（取材自微博）

台灣媳婦、港星翁虹去年5月匆匆打包行李，離開台灣到香港奔喪，整整14個月，就沒回台灣，只靠視訊跟老公女兒聯繫，算是新冠肺炎重受災戶。

翁虹一有時間就會回香港探視母親。（取材自微博）
翁虹一有時間就會回香港探視母親。（取材自微博）

鏡周刊報導，去年5月15日翁虹接到高齡91歲媽媽病逝消息，趕搭當天最後一班飛機飛港，她一抵達香港就先隔離14天，直到5月底結束隔離，才能到殯儀館跟媽媽話別。翁虹隔天轉去深圳，又隔離14天後進貴州工作，當天往返回深圳。為了送媽媽最後一程，幫忙料理喪事，「這一路奔波就算了，從5月中到6月底的一個半月裡，我隔離了3次共42天，我…實在太難了。」

去年10月翁虹女兒水晶13歲生日，她無法回台幫女兒過生日，女兒直接向她抗議：「我13歲這年，你是空白的」，她想討好女兒，笑說她拉下老臉，去幫女兒要到了喜歡偶像的簽名照。

今年是翁虹的牡羊座老公50歲生日，之前她計畫要在這重要日子特別幫老公慶祝，留個美好回憶。結果她還是回不來，乾脆動員好友錄製祝賀影片，並隔洋聯合女兒、小姑，給老公一個驚喜。「其實他不太過生日的，也不在乎物質的東西」，翁虹表示，適合送的禮物都送過了，「我想，就差沒送他兩個26歲的辣妹吧，哈哈哈…這等於是我的歲數啊！」她一點都不介意拿自己的年齡來開玩笑。

台灣 香港 新冠肺炎

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