楊樂樂被強制執行 網酸：這點錢都不給

汪涵（右），的妻子、也是知名主持人楊樂樂（左），遭法院強制執行。（取材自微博）

知名主持人楊樂樂被列為被執行人，涉案金額為145266元（人民幣，以下同，約2萬2000美元）。據觀察者網報導，依企查查顯示，知名主持人、汪涵妻子楊樂樂於7月1日新增兩條強制執行信息，執行法院均為北京 市朝陽區人民法院，執行標的分別為115266元、30000元。目前相關案件尚未公開。

另據正觀新聞報導，此前，2020年4月20日，楊樂樂還有股權凍結消息傳出，標的企業則是一家名為「無衣文化傳媒有限公司」的企業，股權數額為「123.4568萬元」，凍結結束日期確實是2023年4月19日，凍結期限為1094天。

楊樂樂被強制執行，這一話題已經引發了許多網友的關注。部分網友的評論：「 這不是汪涵老婆嘛！這點錢對明星來說也要強制執行？」、「 十幾萬能不能先放一邊，林的一個億項目都我沒弄清，煩死了」、也有人說：「 14萬對明星來說只是一個數字吧？還不到0.1爽，這點錢都不給嗎？」、「 持續關注，我要蹲一個後續」、「汪涵代言的愛錢進也沒聲音」、「對他們來說零頭都不算吧」、「楊樂樂和汪涵投資 開公司嗎？」。還有人說，「她是擔保人被牽連了」、「後續會公開被強制執行的原因嗎？」