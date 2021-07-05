邱淑貞愛女不喜歡被關注 因為爸媽 童年有陰影

邱淑貞的大女沈月被封為「最美星二代」。（取材自微博）

90年代的性感女神邱淑貞的大女沈月被封為「最美星二代」，她近日登上時尚雜誌封面，接受專訪，提到雖然已半隻腳踏入娛樂圈，但她不喜歡被關注，自揭原因竟和童年陰影有關。

沈月個性內向，從小卻因父母光環，讓她備受矚目，她說道，從小學開始，每次放學的時候，就被記者在校門口蹲守，爸媽想幫她找保鏢，卻適得其反，上了中學後，更遭到同學排擠，成天被講閒話，逼得她轉學，也因為這些過往讓她對學校很排斥。

後來在家人的安排下去國外修讀日文和心理學，不過去年因爺爺身體問題回香港 ，便在家透過線上遠距上課，她直說自己很怕去學校，因為即便去國外也有人認識她，因而讓她難尋知音，所以她寧願在家當宅女。

雖然如此，沈月表示希望可以擔任志工幫助孤苦無依的孩童，可說是人美心善。

鏡周刊報導，雖然沈月嘴巴上是說不愛被人注視，但其實沈月的IG有19.7萬粉絲，也經常曬出美照和網友分享，也經常出席娛樂活動。沈月坦承，自己喜歡唱歌跳舞，也想出道當藝人，因為她很喜歡替自己做造型，尤其對時尚方面的工作有興趣，作為一個知名女星的後代，除了享受先天的優勢之外，恐怕也有不少煩惱。