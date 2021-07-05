我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

邱淑貞愛女不喜歡被關注 因為爸媽 童年有陰影

娛樂新聞組／／綜合報導
邱淑貞的大女沈月被封為「最美星二代」。（取材自微博）
邱淑貞的大女沈月被封為「最美星二代」。（取材自微博）

90年代的性感女神邱淑貞的大女沈月被封為「最美星二代」，她近日登上時尚雜誌封面，接受專訪，提到雖然已半隻腳踏入娛樂圈，但她不喜歡被關注，自揭原因竟和童年陰影有關。

沈月個性內向，從小卻因父母光環，讓她備受矚目，她說道，從小學開始，每次放學的時候，就被記者在校門口蹲守，爸媽想幫她找保鏢，卻適得其反，上了中學後，更遭到同學排擠，成天被講閒話，逼得她轉學，也因為這些過往讓她對學校很排斥。

後來在家人的安排下去國外修讀日文和心理學，不過去年因爺爺身體問題回香港，便在家透過線上遠距上課，她直說自己很怕去學校，因為即便去國外也有人認識她，因而讓她難尋知音，所以她寧願在家當宅女。

雖然如此，沈月表示希望可以擔任志工幫助孤苦無依的孩童，可說是人美心善。

鏡周刊報導，雖然沈月嘴巴上是說不愛被人注視，但其實沈月的IG有19.7萬粉絲，也經常曬出美照和網友分享，也經常出席娛樂活動。沈月坦承，自己喜歡唱歌跳舞，也想出道當藝人，因為她很喜歡替自己做造型，尤其對時尚方面的工作有興趣，作為一個知名女星的後代，除了享受先天的優勢之外，恐怕也有不少煩惱。

香港

上一則

名導昆汀打書再辱李小龍 李香凝粗口反嗆：他x的厭倦白人

下一則

中國嚴審簽證… 傳歌王無緣「好聲音」近9百萬飛了

延伸閱讀

邱淑貞超美女兒出道 「因為爸媽」沈月有童年陰影

邱淑貞超美女兒出道 「因為爸媽」沈月有童年陰影
因疫情分隔港台 王子、鄧麗欣結束3年情

因疫情分隔港台 王子、鄧麗欣結束3年情
張新成新劇與女星交換靈魂 「女而不娘」觀眾叫好

張新成新劇與女星交換靈魂 「女而不娘」觀眾叫好
周子瑜過22歲生日 捐50部PAPR給台灣

周子瑜過22歲生日 捐50部PAPR給台灣

熱門新聞

66歲林青霞近照曝光，明顯瘦了很多。（取材自微博）

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

2021-07-02 02:30
馮紹峰與趙麗穎今年4月離婚。（取材自微博）

趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

2021-07-04 02:29
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍。圖／取自IG @ELLE Singapore

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

2021-06-28 14:03
劉嘉玲(右)每年都會為梁朝偉(左)在微博發生日文。圖／摘自微博

梁朝偉59歲私照曝光 劉嘉玲貼慶生文

2021-06-27 09:45
侯炳瑩在微博曬出近照仍凍齡如昔。（取材自微博）

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

2021-06-26 20:10
孫儷近日曝光，疑似沒有修圖被網友稱老了十歲。（取材自微博）

孫儷零修圖真面目曝光 被譏老了10歲

2021-06-27 02:24

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職