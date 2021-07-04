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孫紅雷當面提黃曉明 Baby尷尬摸鼻乾笑

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy的青蛇扮相驚艷四方。（取材自微博）
Angelababy的青蛇扮相驚艷四方。（取材自微博）

中國女星Angelababy（楊穎）和老公黃曉明結婚多年，育有一子，但近年卻頻傳婚變。她近日現身綜藝「萌探探探案」當嘉賓，卻被影帝孫紅雷當面提及黃曉明，她的尷尬反應被攝影機全都錄。

Angelababy近日擔任「萌探探探案」最新一集嘉賓，以「青蛇」造型現身，一身淡綠色的古裝搭配典雅的古典長髮，清新、脫俗獲得許多觀眾好評。

當進入推理環節時，Angelababy本來推測跟自己有關的角色是黃子韜，但又出現一則線索「年紀比她大」，後來才決定改為選擇孫紅雷，當她起身時，轉頭問了黃子韜一句「那我去了」。

怎料孫紅雷一看，當場吐槽：「妳還要徵求他意見？妳也就徵求一下曉明就算了，為什麼還要問他呢？」直接當她的面在鏡頭前談及黃曉明。

Angelababy當下反應是摸了摸鼻子，露出一臉尷尬笑容，一句話都沒有說。這一幕也引發網友熱議，「一直以來都沒人敢當面提黃曉明耶」、「旁邊的嘉賓應該都嚇壞了吧」、「也只有出道超過20年的孫紅雷敢這樣調侃了吧」。還有人說「看來兩人還沒離婚」、「至少證明在演藝圈內還沒離」、「這算是間接說明，黃曉明跟baby還是在一起」。

中國 攝影

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