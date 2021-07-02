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周杰倫香港巡演四度延期 準備申請世界紀錄

娛樂新聞組／綜合報導
周杰倫香港演唱會因疫情一再延期。（取材自微博）
周杰倫香港演唱會因疫情一再延期。（取材自微博）

台灣藝人周杰倫（周董）世界巡迴演唱會的香港站六場演出，早前因為疫情關係，由2020年改期至今年8月，現因台灣疫情嚴重，團隊再三考慮及溝通後，決定再次延期到明年3月，這是這場演出的第四次延期。主辦單位表示，準備申請金氏世界紀錄，「世界上應該未試過有一個演唱會，超過10萬觀眾一直持有門券不肯放讓、等待兩年半，我們相信10萬人一同等待兩年半已經是一個世界紀錄。」

周杰倫原本計畫2019年12月在香港迪士尼露天場地舉辦演唱會，但當時因香港社運，延到2020年11月，場地也改到中環海濱，沒想到去年初新冠肺炎疫情爆發，原本改期至今年4月，但疫情至今仍未停歇，三度延到今年8月舉行，如今因台灣宣布三級警戒維持至7月12日；香港政府亦可能進一步收緊台灣人入境香港的檢疫及篩檢措施，隔離日數及檢測次數未知會否存變數，大會主辦實在無法在不能預期變化的環境下堅持舉行演唱會，忍痛再一次宣布延期至明年3月。寶輝娛樂與杰威爾聯合聲明：「我們不會放棄、懇請大家再等等！」

主辦單位準備聯合這次一共10萬名持有周杰倫演唱會門票的觀眾，締造世界紀錄：「我們相信10萬人一起等待兩年半已經是一個世界紀錄，會嘗試申請金氏世界紀錄，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」已購票者可因應個人情況，決定等明年3月到場觀賞或即時申請退票。

香港 台灣 疫情

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