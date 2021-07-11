《秘密訪客》扮狠父 郭富城戲外女兒奴

郭富城在《秘密訪客》中飾演優雅有型的大家族繼承人。（取材自IMDb）

郭富城在今年上映的驚悚懸疑電影 《秘密訪客》飾演一位控制欲極強的一家之主汪先生，他外表冷酷沉鬱，為守住家庭的秘密也不擇手段。但向來說自己是個暖爸的郭富城，說自己一定不會把這種氣質帶回家中，他表示自己是個「順得人」（能將就人）。

「我在生活上沒有控制欲，是一個很會遷就他人的人，特別對女兒，我特別遷就她們。」郭富城在片中非常冷酷，片場裡的他則十分開心，即使沒有他的戲，郭富城也會坐在導演 身旁觀察拍戲的各處細節，如果他認為自己的意見對電影拍攝會有幫助，會即時向劇組提出並探討。雖然到了「知天命」的年紀，郭富城自信他可以把再多的工作都盡力做到完美，「可能與我A+血型有關，一直以來我都很執著也追求完美，也能把時間很好地進行管理。」

作為大家最熟悉的「港片臉」，被問到想給香港 電影帶來什麼？郭富城表示演員是他的終身職業，「我會一直努力拍下去！不會認為拍得多或是怎樣，因為我非常享受拍戲的過程。」面對於電影行業，他表示無論是內地還是香港，都希望整體愈來愈好，能給觀眾帶來更多的好電影。「在未來，我想嘗試一些自己從未演過的角色，沒怎麼合作過的導演，我喜歡演些能有發揮或是顛覆性的新角色。」

同檔演豪門和窮人 切換自如

郭富城主演的《天亮之前》2016年上映之後，郭富城一直與該片的製片人陳正道有聯絡，閒暇時就愛聊劇本，他們一直在等待一個合作的機會，也渴求「玩」點不一樣的東西。而《秘密訪客》的出現，讓兩人積壓已久的創作欲全面釋放。

談及劇本的初印象，郭富城只記得這裡面每個角色都很壓抑，尤其是威嚴的汪父，儘管他出身於豪門，但年輕時無法為自己的前途做決定，只能受制於家庭，隨後他也要求家人同樣必須順從他的擺布，這樣的一個偏執角色，與現實生活中的郭富城大相徑庭。「我本人是個非常隨和的父親，這個角色和我之間，除了都是爸爸的身分外沒有其他相同之處，我一點也不深沉，也沒有汪父身上所背負的壓抑。」

《秘密訪客》電影海報。（取材自豆瓣電影）

大概正是因為這種不一樣，讓郭富城對這個角色創作產生極大的興奮感，拍攝《秘密訪客》的時候他正在拍《麥路人》，豪門奢華的汪父與流落在麥當勞靠打零工勉強度日的阿博形成了極大的反差，他笑說那段時間自己在天堂與地獄間不斷折返，但得益於妝化造型的幫助讓他非常迅速地進入角色。

郭富城笑了笑，演了這麼多年戲，他非常有接近角色的一套辦法： 「演完落魄的阿博我飛往南韓飾演汪父，拍攝場景的那棟別墅、給我設計並賦予的裝扮儀容、整個拍攝氛圍都可以幫我瞬間帶入這個角色，只要穿上汪先生的戲服，置身在家裡，把劇本熟讀就能很快進入角色。 」

被合作導演讚奇特 閒不下來

最近經常有人和郭富城探討「內心戲表演」的問題，在他看來，面對一個很有層次的角色，表演上需要保持壓抑情緒，但這種保持一定要恰到好處，一旦把持不好，角色會呈現一種誇張且奇怪的感覺。對汪父角色的刻畫，郭富城也毫不吝嗇自己的表演法門：「因為他是大家族的繼承人，時刻要保持優雅有型，微細到皮膚、眼神等都需要處於很好的狀態，舉手投足，談吐語氣都需要非常溫文爾雅。前半段我要令自己處於一種規範且壓抑的狀態下演出，情緒起伏不大，以此來鋪墊秘密的大爆發。 」

《秘密訪客》導演陳正道。（取材自豆瓣電影）

《秘密訪客》的導演陳正道說，郭富城是一個對自己非常狠的演員，他在演繹角色的時候會無止境地將自己處於一種凝重的狀態，甚至把自己逼到角色的壓迫感裡，就像《無雙》裡他飾演的畫家，表面上會是一種呆呆的形象，到後來再進行反差轉變；這次他飾演的汪父即使不動聲色也能給人一種壓力，但並非浮於表面的凶狠或是強制， 「我認為郭富城的表演是高於劇本本身的，他對角色背後的心態把握非常到位，他是一個很愛拍戲的人，尤其你可以發現跟他同量級的男演員中，郭富城是最愛和新導演合作，也最願意去嘗試不同類型電影的演員。」陳正道用「奇特」二字形容郭富城在片場的狀態：「他是個非常熱愛拍戲的人，每天在現場都很開心，一直強調自己遇上了一個新類型就連休息室都不想進，即使沒有他的戲也會坐在我旁邊，因為他喜歡看別人演戲，這樣搞得我也壓力很大（笑）。」

郭富城是片場最閒不住的人，當他看到張子楓（飾演長女）、榮梓杉（飾演小兒子）對手戲非常精采時，他在監視器旁感嘆「年輕演員實在太厲害了」，還被導演陳正道、演員段奕宏提醒了幾次「不要出聲」。談及此，郭富城笑著說：「因為我們是懸疑題材的電影，整個現場必須是氣氛凝重，但一停機大家就有說有笑。最重要的是電影中有很多吃飯的戲，特別地道的八寶鴨、牛排，幾乎這些道具菜都被我們吃光了。」郭富城調侃整個劇組的演員幾乎要「吃垮」道具組，每天分享美食也是特別開心的時刻：「不過因為這次合作的演員都太專業了，我們都有自動調節的能力，因此不會跑掉情緒。我一直認為《秘密訪客》是一部有很高美學水準的驚悚電影，也非常希望能和片中的演員再合作一次。」

因為題材的特殊，不少演員在演完《秘密訪客》後都有「後遺症」，比如15歲的榮梓杉至今都還在後怕陳正道在片場給他講述的鬼故事，但後遺症對於郭富城來說卻不是什麼大問題，「仔細理解汪父，你會知道他是因為遭受了太多壓抑才會極度自私，但事實上他的內心是相當軟弱的，對這個家裡的被他管束之中的人也是有愛的，我演完角色就立即抽離了，立即做回自己！而我在生活上沒有控制欲，是一個很會遷就他人的人，尤其是對我的女兒。」

張子楓（左）與榮梓杉（右）在《秘密訪客》中有精采對手戲。（取材自豆瓣電影）

培養戲中父女感情 吃就對了

談到戲中如何培養「父女」感情？郭富城表示和張子楓總是一起分享劇組美食，笑稱只要一起吃，感情自然好。

他並大讚張子楓是位非常有天賦的年輕演員，「她總是能很快投入角色，演深沉或是黑暗面的角色也能很好掌握，是個天生有演戲潛質的前途無限的演員，也是新生代最出色的演員之一。其實我和她的相處過程中發現，她本身是個開朗的女孩，但是，一旦投入角色就能很快掌握角色，情緒是隨時可以180度轉變的，是天生好演員。」

出演過多部經典作品，演技也深獲觀眾喜愛，郭富城說自己拍電影從來都是為了發掘好角色來演，並不是看重於獎項或是褒獎。他形容自己是一個多元藝人，這兩年的工作重心確實會將電影稍作看重，「因為我依舊喜歡當演員，在表演上也希望尋找有突破的角色來塑造，這是我從出道以來就夢想並為之努力的工作，至今都沒有改變。但我同時也會兼顧歌手的身分，我有信心能把時間管理好，希望未來仍能保持雙線發展，還有慈善相關的事物也不能落下。」

（取材自新京報）