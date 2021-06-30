湯唯曬女兒剪髮萌照 「會讓她在中國上學」

湯唯近日在社交平台曬出女兒萌照。（取材自微博）

湯唯 日前在社交平台曬出女兒自己為自己剪頭髮的照片，並透露這已經是第二次，「Summer小朋友嫌熱，把自己的頭髮越剪越短，看還有沒有第三次。星期天出去玩已經被比妳小的小朋友叫哥哥了」。照片中，小朋友拿著手工剪刀正在專注地盯著自己的頭髮，十分可愛了。

湯唯的女兒自己剪頭髮。（取材自推特）

據網易娛樂報導，湯唯旳女兒Summer秀發濃密，不過解決辦法居然不是扎辮子，而是自己用剪刀剪掉，也是相當真性情了。Summer穿著格子裙，手裡拿著小剪刀，歪著小腦袋，模樣很是呆萌可愛。

此前在3月2日，湯唯在自己的社交平台上曬出了3歲女兒的近照，雖然這次湯唯並沒有曬出女兒的正面照。湯唯在配文中稱，今兒個媽媽和妳跳牛皮筋，看得出來，湯唯是真的很用心地在養育自己的女兒。

湯唯在曬照的時候，不小心暴露了豪宅的內景，地板用的是光滑的紅木，落地窗很大，能看到外面全部的風景。

湯唯自從結婚生女後，就將生活的重心放在了家庭上，現在她鮮少曝光自己，也很少出現在大眾面前，盡管接的工作沒有以前那麼多了，但湯唯本人的生活質量並未受到影響。

當年湯唯嫁給金泰勇的時候，就曾說過，不會加入韓國的國籍，她在香港 生女兒的時候，也說過不會讓女兒在香港入戶口，女兒出生後將在她老家杭州生活和成長，接受中國 的教育。