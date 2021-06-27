我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

張新成新劇與女星交換靈魂 「女而不娘」觀眾叫好

娛樂新聞組／綜合報導
張新成在劇中意外變成女的，演技獲讚。（取材自微博）
張新成在劇中意外變成女的，演技獲讚。（取材自微博）

中國男星張新成在浪漫愛情喜劇「變成你的那一天」，與女星梁潔因意外接吻竟交換靈魂，「男變女、女變男」看似老哏的劇情，卻因為張新成唯妙唯肖的演技，吸引觀眾目光。

最新劇情播出交換靈魂的梁潔發現來月經，打電話向張新成求救，張新成竊喜又淡定回：「現在是妳的大姨媽。」並指導梁潔該如何使用衛生棉的劇情，讓網友笑到不行，直呼：「張新成值得一個最佳女主角獎。」

鏡周刊報導，「變成你的那一天」演出一個沉默冷靜的偶像男團隊長江熠，因為一場意外與梁潔飾演的娛樂記者余聲聲靈魂交換，開啟兩人剪不斷的糾葛。女主角余聲聲的靈魂進入到張新成的身體，讓張新成本人演出時必須在鏡子前「自摸」腹肌；張新成演的女生性格，不論是跺腳、撒嬌、坐姿，表情跟動作都拿捏得很到位，「女而不娘」的演技毫無違和感，讓觀眾輕鬆追劇，樂在其中。

劇中張新成與梁潔因接吻造成靈魂交換，為了換回身體嘗試了多種接吻方式，時而成功時而失敗，連觀眾也為他們緊張究竟能否交換回來，而兩人心生戀愛情愫展開大明星與娛樂記者的秘密戀愛，也成為網友討論熱點。加上陸雜釋出張新成與梁潔拍攝的情侶寫真與影片，兩人在草地上奔跑、沙發上打鬧的情侶生活情境，戀愛感十足，網友紛紛稱讚「給我真的在一起」、「CP感太強」。

有細心觀眾發現，「變成你的那一天」出現許多張新成先前主演的爆款劇「以家人之名」熟面孔，劇中很多演員都用新的身分和關係網參與到這個故事裡來。劇組甚至很用心地，給張新成安排了飾演童年子秋的小演員演他的小時候，讓觀眾感受到劇組的用心。

梁潔在「變成你的那一天」中，意外與張新成交換靈魂。（取材自微博）
梁潔在「變成你的那一天」中，意外與張新成交換靈魂。（取材自微博）

中國

上一則

宅在家髮型失控 Ella變身「魔髮師」

下一則

余文樂練氣功克服驚恐症 直呼「神奇」

延伸閱讀

打碎離婚謠言？潘瑋柏同框空姐嫩妻 現身孟佳演唱會

打碎離婚謠言？潘瑋柏同框空姐嫩妻 現身孟佳演唱會
「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷
柯佳嬿「激辣」居家下廚清涼服亮相 網暴動9.5萬人按讚

柯佳嬿「激辣」居家下廚清涼服亮相 網暴動9.5萬人按讚
走路像大爺遛彎 關曉彤：這樣比較穩

走路像大爺遛彎 關曉彤：這樣比較穩

熱門新聞

朱芷瑩親曝與湯唯的關係。(取材自臉書)

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

2021-06-20 21:27
李嘉欣20日過51歲生日。圖／擷自微博

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

2021-06-21 15:09
歐陽娜娜。(取材自微博)

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

2021-06-22 22:29
楊冪下班回家被網友捕獲，好身材藏不住。（取材自微博）

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

2021-06-21 23:46
關之琳穿低胸禮服出席活動，被批評裝嫩。（取材自微博）

關之琳穿低胸裝險走光 挨批裝嫩

2021-06-24 02:24
向佐。（取材自微博）

蔡英文悼念拜登愛犬 男星向佐罵「舔狗、為難我們家」

2021-06-20 23:53

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？