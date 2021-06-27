張新成新劇與女星交換靈魂 「女而不娘」觀眾叫好

張新成在劇中意外變成女的，演技獲讚。（取材自微博）

中國 男星張新成在浪漫愛情喜劇「變成你的那一天」，與女星梁潔因意外接吻竟交換靈魂，「男變女、女變男」看似老哏的劇情，卻因為張新成唯妙唯肖的演技，吸引觀眾目光。

最新劇情播出交換靈魂的梁潔發現來月經，打電話向張新成求救，張新成竊喜又淡定回：「現在是妳的大姨媽。」並指導梁潔該如何使用衛生棉的劇情，讓網友笑到不行，直呼：「張新成值得一個最佳女主角獎。」

鏡周刊報導，「變成你的那一天」演出一個沉默冷靜的偶像男團隊長江熠，因為一場意外與梁潔飾演的娛樂記者余聲聲靈魂交換，開啟兩人剪不斷的糾葛。女主角余聲聲的靈魂進入到張新成的身體，讓張新成本人演出時必須在鏡子前「自摸」腹肌；張新成演的女生性格，不論是跺腳、撒嬌、坐姿，表情跟動作都拿捏得很到位，「女而不娘」的演技毫無違和感，讓觀眾輕鬆追劇，樂在其中。

劇中張新成與梁潔因接吻造成靈魂交換，為了換回身體嘗試了多種接吻方式，時而成功時而失敗，連觀眾也為他們緊張究竟能否交換回來，而兩人心生戀愛情愫展開大明星與娛樂記者的秘密戀愛，也成為網友討論熱點。加上陸雜釋出張新成與梁潔拍攝的情侶寫真與影片，兩人在草地上奔跑、沙發上打鬧的情侶生活情境，戀愛感十足，網友紛紛稱讚「給我真的在一起」、「CP感太強」。

有細心觀眾發現，「變成你的那一天」出現許多張新成先前主演的爆款劇「以家人之名」熟面孔，劇中很多演員都用新的身分和關係網參與到這個故事裡來。劇組甚至很用心地，給張新成安排了飾演童年子秋的小演員演他的小時候，讓觀眾感受到劇組的用心。