范丞丞拍戲拒用替身 摔到全身都是傷

范丞丞不用替身，為了拍好一場摔在地上的畫面，至少摔了十幾次，全身都是傷。（取材自微博）

女星范冰冰 因合約問題被列為劣跡藝人，近年幾乎沒有太多戲劇作品，但小她19歲的親弟弟范丞丞在限定男團「NINE PERCENT」解散後，相當積極朝演員發展；近期范丞丞都在拍戲，有工作人員透露他不用替身，為了拍好一場摔在地上的畫面，至少摔了十幾次，全身幾乎都是傷，相當敬業。

中時新聞網報導，范丞丞參加選秀節目「偶像練習生」獲得第三名成績，之後以限定男團「NINE PERCENT」成員之一出道，雖然一開始因為親姊姊是范冰冰才受關注，但他帥氣又有才讓他很快變成迷妹們心中男神之一；而團體解散後，范丞丞除了經常被受邀時尚活動外，也有發行音樂專輯，更開始朝演員發展。

范丞丞不用替身，為了拍好一場摔在地上的畫面，至少摔了十幾次，全身都是傷。（取材自微博）

近期范丞丞在拍攝電視劇「左肩有你」，該劇編劇最近在微博 分享范丞丞在片場的工作照，透露他為了好表現，跑到虛脫和手臂受傷都不喊累，讓人相當佩服；有工作人員更爆料，范丞丞有一場戲需要摔在地上，他對著各個角度的攝影 機摔了一遍又一遍，不僅沒有用替身，而且每次都是毫無保留的重摔，最後連手肘都摔到紅腫，一句怨言都沒有。

范丞丞的大票粉絲看到偶像傷成這樣，雖然很心疼但都很理智追星，「作為演員拍攝難免會碰撞，看得出來范丞丞有在好好做一個演員」、「他真的是一個真實的人，希望他早日康復」、「靜靜期待新人演員范丞丞，所有付出都會有回報的」、「范丞丞只是認真對待，努力完成本職工作，他真的值得追啊」。