劉亦菲自認意志力不夠 9年沒更新朋友圈怕沉迷

劉亦菲希望自己生活沒框架，才能在演戲時更快速融入角色。（取材自微博）

33歲女星劉亦菲 演出的電影 真人版「花木蘭」讓她順利闖進好萊塢，最近她回歸電視劇，和陳曉合拍新戲「夢華錄」，兩人的神仙顏值被網友狂讚。她近期受訪分享日常生活，透露已經九年沒更新朋友圈了，但並非是自己意志力超強，而是怕自己太沉迷。粉絲紛紛表示：「這自制力太強了吧」「姐姐把微博 當朋友圈用！」

綜合媒體報導，劉亦菲過去和「南韓歐巴」宋承憲拍攝電影「第三種愛情」傳出假戲真做，2018年兩人因聚少離多分手，先前還有傳言指她跟胡歌閃婚，但被當事人否認，今年5月網上傳出劉亦菲有新歡，對象是合作多年的攝影師，傳劉亦菲身邊的工作人員再度駁斥。

據報導，劉亦菲最近受訪，希望自己生活沒框架，才能在演戲時更快速融入角色，而鏡頭前被封為女神的她，私下有時還是會迷糊犯錯，透露為此已經九年沒更新朋友圈，只因開啟了「預防沉迷模式」，她自認意志力不夠強，心情會起起伏伏，還是要努力活在當下，依眼前的困境調整好不同心態。

對此，網友回應：「劉亦菲的微博就是她的朋友圈啦」、「哈哈哈哈剛開始以為微博粉絲是蹲冷宮，沒想到朋友圈才是真正的冷宮」。