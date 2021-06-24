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Angelababy食量驚人 連吃3碗餛飩湯打飽嗝

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy吃到打飽嗝，讓其他男星都出口調侃。（取材自微博）
Angelababy吃到打飽嗝，讓其他男星都出口調侃。（取材自微博）

香港女星Angelababy（楊穎）有著苗條身材，先前曾公開身體數值測量結果，身高159公分卻僅有44.9公斤，以BMI值來說甚至已是過輕。不過，她日前參加綜藝節目「奔跑吧」，被公開驚人食量，吃得甚至比其他男星還多，還不顧形象地打了飽嗝，讓大家都目瞪口呆。

Angelababy苗條身材。（取材自微博）
Angelababy苗條身材。（取材自微博）

綜合媒體報導，Angelababy在節目「奔跑吧」中自然又不造作，全有別於她高冷美艷的外表，所以一直深受觀眾喜愛；近期播出的節目中，製作組讓嘉賓們吃豐盛早餐，Angelababy從坐下後就默默開始吃東西，雖然沒有拍到太多她進食畫面，但最後卻公布她獨自吃下三碗餛飩湯，整整吃了49口，拿到第一名獎品。

節目播出後，Angelababy令人意外的食量引起討論，有酸民不免質疑「假吃」，但仔細看節目細節，都能注意到Angelababy低著頭吃餛飩湯，也清楚看到咀嚼動作；另外，最重要的是，Angelababy在節目中還不顧形象地打了飽嗝，讓其他男星都出口調侃，光是這生理反應就證實沒假吃。

粉絲們也都紛紛跳出來替女神說話、「那個飽嗝我也嚇到了」、「Baby默默吃了三碗也太可愛了吧」。

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