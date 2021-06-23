陳喬恩又爆已婚了 深夜IG甜喊「老公」急刪文

陳喬恩數度爆出婚訊。（取材自Instagram）

台灣 女星陳喬恩參加中國 戀愛實境節目後，和馬來西亞富二代Alan成功配對，至今穩定交往中，2個月前曾傳出結婚喜訊，不過並未證實，日前卻被發現她悄悄改了對男友的暱稱，改以「老公」稱呼對方，再度引發好奇。

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陳喬恩日前凌晨在Instagram上的限時動態中標註Alan，寫著：「三更半夜作畫的老公」，過去她一般以「曾先生」稱呼對方，這次改口叫老公，加上5月底的照片中，她的無名指出現一枚鑽戒，更讓人聯想戀愛關係是否又往前了一步。

陳喬恩以「老公」稱呼男友。 （取材自微博） 陳喬恩（左）以「老公」稱呼男友。 （取材自微博）

不過目前陳喬恩已經把寫有「老公」兩個字的限時動態刪除，但已經被網友截圖流傳。

今年4月節目導演 吳夢知在活動上宣傳「女兒們的戀愛」新一季內容，脫口說出：「我們的節目是真的，像陳喬恩就要結婚了」，引發熱議。而陳喬恩則出面替Alan「正名」，「曾先生是馬來西亞華僑，他的英文名字是Alan、而非艾倫」。

先前陳喬恩爆出婚訊時，也曾回覆私下詢問的網友：「為啥我們做什麼事情一定要報備嗎？有沒有求婚是我們私人的事，無論有沒有我也不會跟你們講啊！請原諒我的白眼，謝謝妳的關心喔！」她還笑稱：「姐42（歲）不是24（歲），更何況24（歲）已經很精明了。」