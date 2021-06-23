我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

陳喬恩又爆已婚了 深夜IG甜喊「老公」急刪文

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩數度爆出婚訊。（取材自Instagram）
陳喬恩數度爆出婚訊。（取材自Instagram）

台灣女星陳喬恩參加中國戀愛實境節目後，和馬來西亞富二代Alan成功配對，至今穩定交往中，2個月前曾傳出結婚喜訊，不過並未證實，日前卻被發現她悄悄改了對男友的暱稱，改以「老公」稱呼對方，再度引發好奇。

來源：YouTube

陳喬恩日前凌晨在Instagram上的限時動態中標註Alan，寫著：「三更半夜作畫的老公」，過去她一般以「曾先生」稱呼對方，這次改口叫老公，加上5月底的照片中，她的無名指出現一枚鑽戒，更讓人聯想戀愛關係是否又往前了一步。

陳喬恩以「老公」稱呼男友。 （取材自微博）
陳喬恩以「老公」稱呼男友。 （取材自微博）
陳喬恩（左）以「老公」稱呼男友。 （取材自微博）
陳喬恩（左）以「老公」稱呼男友。 （取材自微博）

不過目前陳喬恩已經把寫有「老公」兩個字的限時動態刪除，但已經被網友截圖流傳。

今年4月節目導演吳夢知在活動上宣傳「女兒們的戀愛」新一季內容，脫口說出：「我們的節目是真的，像陳喬恩就要結婚了」，引發熱議。而陳喬恩則出面替Alan「正名」，「曾先生是馬來西亞華僑，他的英文名字是Alan、而非艾倫」。

先前陳喬恩爆出婚訊時，也曾回覆私下詢問的網友：「為啥我們做什麼事情一定要報備嗎？有沒有求婚是我們私人的事，無論有沒有我也不會跟你們講啊！請原諒我的白眼，謝謝妳的關心喔！」她還笑稱：「姐42（歲）不是24（歲），更何況24（歲）已經很精明了。」

台灣 導演 中國

上一則

陳美鳳唱跳秀場 靠高粱擺平大哥

下一則

「星光」歌手戴安娜手術變性 轉型企業家

延伸閱讀

汪小菲刪文 網友：藉離婚炒熱新餐廳

汪小菲刪文 網友：藉離婚炒熱新餐廳
陳妍希素顏自拍慶生 甜喊「嗨起來」

陳妍希素顏自拍慶生 甜喊「嗨起來」
長安福特廣告「拍女生裙底」挨批低俗 刪文致歉

長安福特廣告「拍女生裙底」挨批低俗 刪文致歉
老公滾了…人妻舒淇深夜喊寂寞

老公滾了…人妻舒淇深夜喊寂寞

熱門新聞

苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
朱芷瑩親曝與湯唯的關係。(取材自臉書)

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

2021-06-20 21:27
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18
李嘉欣20日過51歲生日。圖／擷自微博

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

2021-06-21 15:09
楊冪下班回家被網友捕獲，好身材藏不住。（取材自微博）

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

2021-06-21 23:46
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥