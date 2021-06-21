郭碧婷產後復出首錄節目 穿休閒裝被笑廉價

郭碧婷穿著運動衣上綜藝，有網友嫌「太廉價」。（取材自微博）

台灣 女星郭碧婷日前產後首次透過連線上中國 大陸節目「閨蜜好美」，分享和閨密的聊天紀錄，她說：「我覺得我最近是曬娃狂魔」，談到健身，她透露會陪老公練武功。儘管體態已快恢復成懷孕前的模樣，但她寬鬆休閒的運動套裝穿搭卻惹議，遭網友質疑「太廉價」，不過也有不少粉絲稱讚看起來很有活力。

郭碧婷與香港男星向佐結婚，去年10月生下女兒向芷（小奶黃），被一家人寵著。20日適逢中國大陸的父親節，也是向佐人生中首次以父親身分度過這節日，他在微博 貼出多張家人合照分享喜悅，也特別感謝他的父親向華強。

郭碧婷(左)與向佐(右)生孩子後變成曬娃父母。（取材自微博）

向佐一早在微博貼出多張父親向華強、母親陳嵐（向太）和老婆、女兒的照片，發文寫著，「非常特別的一次父親節，感謝爸爸媽媽、老婆和女兒，盡在不言中。」不過三代家人因疫情沒辦法齊聚一堂，向佐特別期待重聚的日子。

向太也感慨向佐的第一個父親節，卻得跟家人分隔兩地相當可惜，「我們很快就來大陸和你補慶祝，現在只待外交部批准我的飛機可以飛進去，加油！也感恩中國政府希望可以快點批准，因為有老有小，十幾個親朋好友都不敢坐民航機，真的怕感染到。」意即準備好私人飛機，帶郭碧婷和孫女飛到大陸團圓。