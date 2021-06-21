我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

郭碧婷產後復出首錄節目 穿休閒裝被笑廉價

娛樂新聞組／綜合報導
郭碧婷穿著運動衣上綜藝，有網友嫌「太廉價」。（取材自微博）
郭碧婷穿著運動衣上綜藝，有網友嫌「太廉價」。（取材自微博）

台灣女星郭碧婷日前產後首次透過連線上中國大陸節目「閨蜜好美」，分享和閨密的聊天紀錄，她說：「我覺得我最近是曬娃狂魔」，談到健身，她透露會陪老公練武功。儘管體態已快恢復成懷孕前的模樣，但她寬鬆休閒的運動套裝穿搭卻惹議，遭網友質疑「太廉價」，不過也有不少粉絲稱讚看起來很有活力。

郭碧婷與香港男星向佐結婚，去年10月生下女兒向芷（小奶黃），被一家人寵著。20日適逢中國大陸的父親節，也是向佐人生中首次以父親身分度過這節日，他在微博貼出多張家人合照分享喜悅，也特別感謝他的父親向華強。

郭碧婷(左)與向佐(右)生孩子後變成曬娃父母。（取材自微博）
郭碧婷(左)與向佐(右)生孩子後變成曬娃父母。（取材自微博）

向佐一早在微博貼出多張父親向華強、母親陳嵐（向太）和老婆、女兒的照片，發文寫著，「非常特別的一次父親節，感謝爸爸媽媽、老婆和女兒，盡在不言中。」不過三代家人因疫情沒辦法齊聚一堂，向佐特別期待重聚的日子。

向太也感慨向佐的第一個父親節，卻得跟家人分隔兩地相當可惜，「我們很快就來大陸和你補慶祝，現在只待外交部批准我的飛機可以飛進去，加油！也感恩中國政府希望可以快點批准，因為有老有小，十幾個親朋好友都不敢坐民航機，真的怕感染到。」意即準備好私人飛機，帶郭碧婷和孫女飛到大陸團圓。

中國 微博 台灣

上一則

20年前不來電 舒淇笑稱看不上馮德倫

下一則

汪小菲「被離婚」後首過父親節 曬親子照不見妻女

延伸閱讀

「爸爸是我的榜樣」 父子變同事 馬光祁回饋社區

「爸爸是我的榜樣」 父子變同事 馬光祁回饋社區
韓榮燊獻身醫界40多年 4子女繼承衣缽

韓榮燊獻身醫界40多年 4子女繼承衣缽
華裔警員林嘉賜 傳承父親夢想從警

華裔警員林嘉賜 傳承父親夢想從警
新好男人私廚SHOW 好吃好玩好開心

新好男人私廚SHOW 好吃好玩好開心

熱門新聞

苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
河南衛視端午節目「祈」，舞者在水下演繹「洛神」。（新浪微博照片）

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

2021-06-13 17:03
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22
小S接下情趣用品代言。(圖:經紀人提供)

小S代言情趣用品「我太偉大了」網讚：妳贏了林志玲

2021-06-15 20:02
小S與老公許雅鈞（左）。（取材自臉書）

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

2021-06-19 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元