蔡英文悼念拜登愛犬 男星向佐罵「舔狗、為難我們家」

向佐。（取材自微博）

台灣 女星郭碧婷嫁給中國 星集團主席向華強的長子向佐，而向佐目前在中國大陸工作，郭碧婷則待在台灣照顧女兒，父親節這天一早他本來還發文訴說對老婆、女兒的思念之情。不過晚上他轉發總統蔡英文 悼念美國總統拜登愛犬過世的新聞，並開譙「舔狗」。

向佐一開始就稱呼總統蔡英文為「中國台灣省所謂的省長蔡英文！」，接著更怒指「你作弄是非為難我們一家也就算了，作為領導自己的人民在災難中，每天死去那麼多人你不感到悲傷嗎？悼念儀式在哪裏？人家一隻狗死去跟你有什麼關係，而且你覺得人家會在意嗎，有理會過你嗎？這是沒有得再正式的舔狗！！！請你注重下我們中國人的形象……謝謝 」。

向佐20日深夜發微博批評蔡英文。（取材自微博）

去年底向佐一家想要在台灣申請「依親居留」，不過疑因為親共立場，所以申請被駁回，所以向佐貼文中所指的「為難我們一家」應是指此事，而向太陳嵐日前也在微博發文表示要搭乘私人飛機逃離台灣，「走去能打疫苗的地方了！可能是最寬容大度的祖國大陸」。

對於向佐的言論，大陸網友都一片叫好「姐夫太剛了，一家三觀都很正！」、「支持三觀正、愛國的佐哥一家」，還提醒他「小心，你老婆孩子還在人家手上」、「汪小菲發言後就被離婚了」，另一方面台灣的網友也不甘示弱「關你什麼事，誰之前還申請移民台灣，一家人都讓人傻眼」、「只能說台灣事，甘ㄋ屁事⋯⋯身為香港人只會舔共」、「碧婷在我們也是女神之一，但不要因為你們結婚又生小孩而大聲嚷嚷的說⋯台灣的壞話，畢竟你們說所謂『省長』～也就是我們總統」。