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經紀私自接走演員 爾冬陞血壓怒飆198

娛樂新聞組／綜合報導
導演爾冬陞（左一）再度開炮，飆罵有經紀公司無視行規，未經他同意就把演員接走，害他血壓飆升。（取材自微博）
導演爾冬陞（左一）再度開炮，飆罵有經紀公司無視行規，未經他同意就把演員接走，害他血壓飆升。（取材自微博）

香港電影導演爾冬陞近日曬出一張片場照，發文斥責有經紀公司無視行規及合約精神，在拍攝最重的一場戲時，未經同意私自安排車輛把演員接走，「氣的我的血壓飆到198……謝謝兩個小帥哥不斷安慰我。」照片中，丁程鑫在旁安慰爾導，王鏘表情也十分關切。

新浪娛樂報導，爾冬陞新作「海的盡頭是草原」，目前正在拍攝中。網友看到爾冬陞開砲後扮起柯南辦案，從該片的演員表中列出演員群包括曾演出「大宅門」的老戲骨陳寶國、偶像團體「時代少年團」成員丁程鑫、出身「快樂男聲」選秀的阿雲嘎、新秀演員王鏘、張銘恩及女星馬蘇等人，而從爾冬陞貼出的照片中發現丁程鑫與王鏘正在安慰他，粉絲爆料阿雲嘎還沒進組，而被視為國寶級的陳寶國也不會如此沒有演員道德，根據刪去法發現，最有可能的就是張銘恩。

隨後，張銘恩後援會發否認三連表情包闢謠，稱「和我們家無關」。

曾演出劇集「老九門」成名的張銘恩，雖然演技為外界肯定，但他的黑料不少，也因感情問題曾被罵「渣男」；他去年參加演技類綜藝「演員請就位2」，還被多位導演、編劇、製片等幕後人員給了「找他演戲要擔大風險」的評語。

網友也嘲笑被爾冬陞砲轟的經紀公司，誰不好惹惹到爾冬陞，因為過去爾冬陞就曾不留情地開罵，2014年他在微博砲轟演員要求多、不專業、並表示「以後不會再用軋戲的演員」，引發討論。由於當時他正在翻拍自己的成名作「三少爺的劍」，外界猜測他指的是彭于晏，後來爾冬陞澄清講的不是他；更早在2009年，爾冬陞也曾批評有一男一女演員耍大牌，他曾多次邀約該演員見面，談合作事宜，卻被放鴿子，之後鄭秀文自首並向爾冬陞道歉，並稱自己當時憂鬱症纏身，而爾冬陞則展現氣度，將此事忘記。

網友根據演員表推測，被爾冬陞罵的應該是男星張銘恩的經紀公司。（取材自微博）
網友根據演員表推測，被爾冬陞罵的應該是男星張銘恩的經紀公司。（取材自微博）

導演 血壓 電影

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