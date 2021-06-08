孫儷10年婚感言 鄧超歪樓：妳手臂不胖

鄧超題字「妳的手臂不胖」，網友都笑翻。（取材自微博）

女星孫儷 與鄧超 從相愛到結為夫妻，愛情長跑超過15年，是演藝圈中的模範夫妻，日前迎來結婚10周年，孫儷在微博 上感性發文，但鄧超轉發後的留言立刻歪樓，卻也可見他們幽默又恩愛的日常。

孫儷(左)與鄧超迎來結婚10周年。（取材自微博）

孫儷與鄧超2010年登記結婚，並在隔年舉辦婚禮，結婚紀念日當天，孫儷在微博曬出夫妻和孩子的多張合照，並感性寫下：「我們共同走過春夏秋冬、感受喜怒哀樂，10年了，祝福現在，期待未來。」隨後鄧超轉貼老婆發文，並寫下：「你的手臂不胖。」此話一出，也可猜測是對孫儷日常在意身材問題喊話，引起不少話題。

其實孫儷與鄧超的夫妻互動一直是粉絲學習的模範，在去年的周年紀念日，孫儷就寫下長文，細數了彼此個性、喜好上相反的地方，但鄧超卻為了她不斷「改變」，她最後也放閃說：「時間飛快，唯有愛是永恆。」

她舉出11點兩人不同之處，不過鄧超為了她調整，現在的他們過著每天早睡早起，「一起喝普洱，他看書，我寫字，曬太陽，聊理想，他喜歡做導演，我喜歡做演員的理想生活」。當時鄧超仍不改幽默回：「妳改變了我的內心，我改變了妳的容貌。寫得太長了，大家都很忙的。」