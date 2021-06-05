蔡少芬偕張晉打疫苗 稱「沒有狂犬針痛」

蔡少芬。（取材自微博）

新冠疫情 嚴重影響民眾生活，演藝界不少藝人都先後接種疫苗 ，47歲蔡少芬日昨在微博上載與老公張晉一起接種疫苗的視頻。身穿便服戴口罩 的蔡少芬雖然比起勝利手勢，但顯得有點緊張，在旁的張晉明顯較淡定。

香港文匯報報導，近日王馨平、羅霖在港已接種了疫苗，並言「感覺良好」。而身在內地的蔡少芬和老公張晉也一去打疫苗，兩人並感謝勞苦功高的醫護人員。

蔡少芬（左）在微博上載與老公張晉一起接種疫苗。（視頻截圖）

蔡少芬（Ada）張晉夫妻同心，就連打疫苗都要一起去，更有好姐妹陳法蓉陪伴前行，蔡少芬把接種疫苗過程拍攝視頻分享，片中蔡少芬先豎起「V」字手勢，又拍拍胸口裝作害怕，繼而問幫她注射疫苗的護士一天要打多少針，當聽到100的數字時，不禁「哇」了一聲，就在此時，身旁的張晉瞬間已打完針，並興奮地說：「已經打完了。」快得連蔡少芬也不敢置信：「真的假的？」張晉即說：「沒感覺，不知道！」

兩人完成後，不忘感謝醫護人員，蔡少芬說：「說實話，沒有打狂犬針痛！疫苗我打了，你呢？」呼籲大家接種疫苗，還不忘鼓勵應屆高考生，替他們加油。

羅霖日前已接種了第一針科興疫苗，她找認識多年的醫生施針，全程笑容滿臉的她說：「一點也不痛，無須擔心，感覺良好，保護家人和自己，接種新冠疫苗是最好的方法。」

王馨平本月1日在港打完第二劑疫苗，即去大吃一頓，身體上沒任何不適，翌日她報告情況：「今天感覺良好，休假在家，做點瑜伽和呼吸練習，身心滋潤，感覺更棒了！」