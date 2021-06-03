我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

自曝驚恐症發作 余文樂飛港跑趴被抓

記者黃保慧／綜合報導
余文樂低調返港。圖／摘自微博
余文樂低調返港。圖／摘自微博

港星余文樂與台灣老婆王棠云育有一子一女，1日突自曝多年來患有驚恐症，原本長住在台灣的他近日低調返港，馬上就被爆料，上星期在香港西九文化區一間餐廳參加百人派對、不僅沒戴口罩還在室內抽菸，疑似違反防疫法令。

據港媒指出，余文樂5月28日到一間餐廳參加超過200人的Party，現場不少人都沒有戴口罩，余文樂也是其中之一，疑違反「預防及控制疾病（佩戴口罩）規例」，最後店家遭到檢舉，只不過警方到場時客人已離場，業者也打烊。

余文樂日前才在IG和微博發文吐露：「我感覺很失落，也很害怕，我怕我好不起來」。他表示起初是3年前突然在飛機上呼吸困難，形容當下的狀況，「手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝了去找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了」。後來空姐幫忙問機上有沒有醫生，剛好有一位外國醫生，幫余文樂檢查後，給他吃了一點鎮定劑，才平安度過這趟旅程。他說：「後來我回去看醫生，證實了是驚恐症。」

他指病症是因長期工作壓力所致，定期吃藥1年後已根治，但事隔兩年，前幾天又突然發作，令他非常失落，也很害怕，「我怕我以後都好不起來」，不過他也表示，幸好有老婆、兒女成為他甜蜜的負擔，喊話說：「為了你們，為了家人，為了我所有的同事，我會繼續努力。2021年我會好好加油」。想不到發文沒多久就被抓到早飛回香港狂歡。

口罩 台灣 香港

上一則

全智賢爆結束9年婚 豪門老公疑外遇離家出走

下一則

閃電俠女主角 丹妮兒演而優則導

延伸閱讀

香港缺醫療人手 財爺促開放海外醫師返港

香港缺醫療人手 財爺促開放海外醫師返港
港星旅遊氣泡2度延後 日、星、馬等7國21日起禁入境

港星旅遊氣泡2度延後 日、星、馬等7國21日起禁入境
香港四月嬰染雙重變種病毒 台疫情升溫 港人探親急返

香港四月嬰染雙重變種病毒 台疫情升溫 港人探親急返
港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙

港星旅遊泡泡難吹起 經濟復甦路仍遙

熱門新聞

湯唯當年與梁朝偉拍攝「色，戒」。(本報資料照片)

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

2021-05-28 20:03
張柏芝多次因為肚凸而屢傳懷第4胎。圖／摘自微博

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

2021-05-27 14:19
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

2021-05-28 02:30
胡歌出席新劇發布會，部分網友覺得他略顯消瘦。(取材自微博)

胡歌罕見亮相 身形消瘦顯老態模樣曝光

2021-05-27 02:44
喬勞拉(右)和老婆不幸罹難。（取材自Instagram）

「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命

2021-05-30 20:47
張庭（右）、林瑞陽。（記者徐兆玄／攝影）

林瑞陽慶生 張庭下跪 網酸：希望這家人能治療

2021-05-28 04:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪