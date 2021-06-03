自曝驚恐症發作 余文樂飛港跑趴被抓

余文樂低調返港。圖／摘自微博

港星余文樂與台灣 老婆王棠云育有一子一女，1日突自曝多年來患有驚恐症，原本長住在台灣的他近日低調返港，馬上就被爆料，上星期在香港 西九文化區一間餐廳參加百人派對、不僅沒戴口罩 還在室內抽菸，疑似違反防疫法令。

據港媒指出，余文樂5月28日到一間餐廳參加超過200人的Party，現場不少人都沒有戴口罩，余文樂也是其中之一，疑違反「預防及控制疾病（佩戴口罩）規例」，最後店家遭到檢舉，只不過警方到場時客人已離場，業者也打烊。

余文樂日前才在IG和微博發文吐露：「我感覺很失落，也很害怕，我怕我好不起來」。他表示起初是3年前突然在飛機上呼吸困難，形容當下的狀況，「手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝了去找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了」。後來空姐幫忙問機上有沒有醫生，剛好有一位外國醫生，幫余文樂檢查後，給他吃了一點鎮定劑，才平安度過這趟旅程。他說：「後來我回去看醫生，證實了是驚恐症。」

他指病症是因長期工作壓力所致，定期吃藥1年後已根治，但事隔兩年，前幾天又突然發作，令他非常失落，也很害怕，「我怕我以後都好不起來」，不過他也表示，幸好有老婆、兒女成為他甜蜜的負擔，喊話說：「為了你們，為了家人，為了我所有的同事，我會繼續努力。2021年我會好好加油」。想不到發文沒多久就被抓到早飛回香港狂歡。