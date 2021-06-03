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言承旭遇到她 在北京「有一點動心」

記者黃保慧／綜合報導
任素汐(左)、張信哲參加電影「有一點動心」北京首映禮。圖／摘自微博【作者：楊俶儻，日期：2021-06-03，數位典藏序號：20210602225119570】
任素汐(左)、張信哲參加電影「有一點動心」北京首映禮。圖／摘自微博【作者：楊俶儻，日期：2021-06-03，數位典藏序號：20210602225119570】

言承旭、大陸女星任素汐主演的電影「有一點動心」，日前在北京舉辦首映禮，擔任藝術總監的張信哲也一同出席。會上男女主角互相評論與對方合作的感覺，很有默契的都覺得，能因為合作成為朋友是很大的收穫。

電影首映會上，言承旭、任素汐等人陸續出場，任素汐先是被主持人問到和對方合作的感覺，她直白說：「實話實說，很多人知道我要跟他（言承旭）合作，跑來跟我說，『這人很難搞、這人很不好相處，你要說話小心，不要得罪他』。」經過拍攝相處，她說：「但是我從跟他相處下來，我覺得他是像孩子一樣赤誠的人、很真實的人，他溫暖人心的那些點，都是你想不到的。我覺得人生能碰到一個這樣的朋友算是最大、最大的收穫，我這都是真心話，言承旭不錯。」語畢言承旭拉了對方手臂搞笑說：「這要發紅包」，任素汐笑回：「你紅包下次發多一點。」

言承旭對於和對方合作提到，自己這幾年兜兜轉轉，還能遇到這麼好的演員，讓他在表演這件事情上，更知道自己要什麼，殺青後他們也保持聯絡，他感謝對方總是無私地給很多表演上的幫忙，感性說：「所以挺難得的，我覺得在北京有一個這樣的好朋友。」

44歲的言承旭當年因演出偶像劇「流星花園」中的「道明寺」暴紅，這回接演以張信哲經典歌曲「有一點動心」發想的同名電影，也是繼參演電影「我的少女時代」後，相隔6年挑大梁，演出大銀幕作品，電影明天在大陸上映，台灣暫時沒有上映計畫。

而彭于晏3年前與張艾嘉拍的「熱帶往事」也將於6日在大陸舉辦首映會，只不過人在台灣的他不會出席，只能透過社群網站發文催票房。

言承旭擔任電影「有一點動心」男主角。圖／摘自微博【作者：楊俶儻，日期：2021-...
言承旭擔任電影「有一點動心」男主角。圖／摘自微博【作者：楊俶儻，日期：2021-06-03，數位典藏序號：20210602225042370】

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