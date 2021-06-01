陳冠希被爆料 老婆孕期約砲…被放2次鴿子

網友發文「我放了陳冠希兩次鴿子」，大爆陳約砲舊事。（取材自微博）

香港 藝人陳冠希在婚後頻頻分享與老婆、女兒的合照，頗有變身愛家好男人的模樣，不料近日卻遭中國 網友爆料，指他趁著老婆秦舒培懷孕時約砲，引起網友熱議。

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網易娛樂報導，有多個博主曝光了一篇文章，標題是「我放了陳冠希兩次鴿子」，文章發布於2019年6月22日，只是近日才爆出來。發布這篇文章的博主稱曾在2016年11月至2017年1月期間和陳冠希私聊，陳冠希當時想和她見面，並且直接問：「你要來酒店見我嗎？」「要見面一起玩嗎？」而秦舒培2017年3月生女，陳冠希和美女私聊期間正是其孕期。

陳冠希與老婆秦舒培。 （取材自微博）

香港01報導，名為「李嬉皮 Characters」的網友公開陳冠希的對話內容，陳冠希曾直接問對方「are you ready to fxxk hard?」、「 Can't wait to fxxk me hard 」，另外還有「I'm being serious ,cuz i wanna know the mood ,reply me seriously」等語。

該網友表示，陳冠希曾提議簽她為歌手，但她只把唱歌視為業餘愛好，所以並未答應。