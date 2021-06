陳冠希被爆料 老婆孕期約砲…被放2次鴿子

網友發文「我放了陳冠希兩次鴿子」,大爆陳約砲舊事。(取材自微博)

香港 藝人陳冠希在婚後頻頻分享與老婆、女兒的合照,頗有變身愛家好男人的模樣,不料近日卻遭中國 網友爆料,指他趁著老婆秦舒培懷孕時約砲,引起網友熱議。

來源:YouTube

網易娛樂報導,有多個博主曝光了一篇文章,標題是「我放了陳冠希兩次鴿子」,文章發布於2019年6月22日,只是近日才爆出來。發布這篇文章的博主稱曾在2016年11月至2017年1月期間和陳冠希私聊,陳冠希當時想和她見面,並且直接問:「你要來酒店見我嗎?」「要見面一起玩嗎?」而秦舒培2017年3月生女,陳冠希和美女私聊期間正是其孕期。

陳冠希與老婆秦舒培。 (取材自微博)

香港01報導,名為「李嬉皮 Characters」的網友公開陳冠希的對話內容,陳冠希曾直接問對方「are you ready to fxxk hard?」、「 Can't wait to fxxk me hard 」,另外還有「I'm being serious ,cuz i wanna know the mood ,reply me seriously」等語。

該網友表示,陳冠希曾提議簽她為歌手,但她只把唱歌視為業餘愛好,所以並未答應。