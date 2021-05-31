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何超蓮放閃竇驍：交往2周就認定他

娛樂新聞組／綜合報導
何超蓮和竇驍相戀2年，經常會在社群平台上曬恩愛，感情穩定。（取材自微博）
何超蓮和竇驍相戀2年，經常會在社群平台上曬恩愛，感情穩定。（取材自微博）

澳門賭王千金何超蓮2019年4月認愛男星竇驍，經常會在社群平台上曬恩愛，感情穩定甜蜜。她近日驚喜現身實境節目「追星星的人」，和男方合體放閃，讓觀眾一窺小倆口平時相處模式，更透露了男方私下的好個性，「我跟他在一起頭兩個禮拜，我就知道是他了」。

ETtoday報導，何超蓮近日在節目中合體竇驍，作為驚喜嘉賓，一登場就把對方嚇了一跳，接著馬上被擁入懷裡獻吻，還將她一把抱起，引起眾人一陣尖叫。而當天晚上，一群人頂著低溫欣賞流星雨，突然間她大呼表示看到了一顆，但其他人都沒看到，對方便湊上她耳邊說「妳的爸爸，所以只有妳看到了」，並將自己溫柔摟住，瞬間感動到飆淚。

據報導，事後，何超蓮睡前和同房的宋軼聊天，被問及和竇驍交往兩年多，之間應該早就沒有新鮮感了，為何對方眼神中還是充滿寵溺，她透露彼此已磨合得差不多了，也都肯為對方做出改變，並甜蜜告白「我跟他在一起頭兩個禮拜，我就知道是他了」。

畫面曝光後，何超蓮和竇驍的互動掀起網友關注，紛紛回應「看了之後好想談戀愛」、「太甜了吧」、「用公費約會呢」、「糖分嚴重超標」、「雖然我不單身，但也是一嘴狗糧」。

日前在一檔節目中，何超蓮就罕見提起了與竇驍的相識經過，當時兩人一起參加了一場聚會，竇驍和何超蓮非常巧合地坐在一起，期間竇驍主動跟何超蓮搭話，並直言兩人曾經見過，很多男生搭訕都是這個套路，所以何超蓮並沒有多想，之後還和小姐妹吐槽現在男生的搭訕方式太low了。

社群 澳門 低溫

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