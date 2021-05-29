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張庭又跪林瑞陽 網友：怎麼那麼愛跪…該治療嗎？

娛樂新聞組／綜合報導
張庭(前)對林瑞陽下跪被網友罵翻。（取材自微博）
張庭(前)對林瑞陽下跪被網友罵翻。（取材自微博）

61歲的林瑞陽日前過生日，老婆張庭特別為他舉辦了兩天的大型生日會，會中張庭還向林瑞陽下跪比心，周圍的女員工紛紛跟著效仿下跪，林瑞陽則比心回應。林瑞陽再次展現「跪文化」引發網友熱議，認為「這群人像是被洗腦了」、「這一家怎麼那麼喜歡下跪」、「為什麼要跪？大清都亡了多少年了」、「是不是該治療啊」。

來源：YouTube

新浪網報導，這已不是林瑞陽與張庭第一次因下跪引發風波了，今年臘八節的時候，網上流傳的視頻就顯示，林瑞陽給同事分臘八粥時，有年輕女員工上來拿粥的時候，突然給林瑞陽單膝跪下，還說「祝您平安健康」的話來，同樣引發網友熱議。

因為熱議的人實在太多，當時還有人出來為林瑞陽緩頰，稱對方一個97年的女孩子，對著差不多是爺爺年紀的林瑞陽，做出這樣的行為是應該的，還稱這是尊重長輩，同時還譴責有的網友是在造謠。

這次張庭又帶頭給林瑞陽下跪，馬上又讓網友炸了鍋，批評這就像是被洗腦一樣。張庭動不動就下跪，其他人也動不動就跟著跪，林瑞陽看來很開心，跪的人也一副很開心的模樣，臉上都帶著滿滿笑意，「完全和平常人不太一樣啊」。有網友就表示，這是林瑞陽和張庭公司員工的常態了，給林瑞陽下跪，似乎都成為他們公司的文化了。

事件發酵後，林瑞陽罕見的發聲澄清了一下，表示自己這個61歲的老男人過生日，所以老婆張庭送了他一個C位，還表示下跪只是為了方便合照，讓大家吃瓜了。

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