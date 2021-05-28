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楊采妮47歲生日 老公、雙胞胎兒子送驚喜

娛樂新聞組／綜合報導
楊采妮曾是男神收割機。（取材自臉書）
楊采妮曾是男神收割機。（取材自臉書）

港星楊采妮與老公邱韶智相戀九年後分手，八年後再復合，踏入47歲，她在社交平台甜蜜分享老公與雙胞胎兒子為她準備的生日驚喜，字裡行間流露感動與喜悅。而她睡到自然醒的素顏模樣曝光，仍是女神級顏值令網友直呼「不科學」。

綜合媒體報導，曾是男神收割機的楊采妮表示，在生日（5月 23日）前一晚，老公特意提醒她不用調鬧鐘，好讓她在生日當天睡到自然醒，楊采妮指作為母親能睡到自然醒是多麼幸福的事。她分享老公準備浪漫驚喜，卻被兒子偷爆雷，讓她哭笑不得，「爸爸和兩位兒子早已經商量好今天要給我驚喜，而且還在前一晚不小心說漏嘴，『mama,we have a secret！但是不能說』」。

生日的早上，她聽到父子三人悄悄出門的聲音，回來後，她收到一束花及紫色裙子，裙子是預訂，裙上的花圖案更與花束相同。

老公還跟她解釋，「兩兄弟堅持一定要買purple的，少數服從多數…」。

楊采妮表示沒想到兒子已可以一起安排驚喜，也感謝老公的耐心，事事讓孩子們培養家庭精神和參與感。這兩年的生日她都沒特別慶祝，只有在家過生日，「卻能感受到滿滿的溫暖，這樣已經很足夠了。」

楊采妮也附上一家四口溫馨合照，畫面中她和老公抱著雙胞胎兒子，臉上洋溢幸福美滿，素顏零修圖仍大方面對鏡頭，看起來還是當年那個女神；粉絲紛紛說，「永遠的女神」、「生了一對雙胞胎還能這麼美，太不科學」、「妳真的美到不行」。

楊采妮分享老公與兩個兒子為她準備的生日驚喜。(取材自臉書)
楊采妮分享老公與兩個兒子為她準備的生日驚喜。(取材自臉書)

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