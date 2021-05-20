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黃曉明再駁婚變「人生低谷時Baby不離不棄」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明針對離婚傳言，誠懇地回應不是真的。（取材自微博）
黃曉明針對離婚傳言，誠懇地回應不是真的。（取材自微博）

黃曉明與Angela baby（楊穎）近幾年頻傳婚變，有香港知名娛記聽聞兩人離婚相關消息後詢問了黃曉明，黃曉明十分誠懇的回應不是真的，他和Baby沒有離婚，連緋聞都沒有和其他女星傳過，讓記者不要相信那些假消息，還透露黃曉明進入人生低谷期的時候，Baby不離不棄。

網易娛樂報導，有狗仔4月20日拍到黃曉明和楊穎一同帶兒子小海綿去醫院看病。夫妻倆罕見同框，按理說該打破離婚傳聞，沒想到黃曉明和楊穎的同框視頻反而讓婚變傳聞再次傳起。

在整個過程中，黃曉明和楊穎基本沒有交流，兩人的注意力全都在小海綿身上，就連偷拍的狗仔都忍不住調侃道「小朋友應該沒什麼問題，反而是黃曉明和Baby有點問題。不僅彼此沒交流，離開時也沒坐同一台車」。

此前，黃曉明與李菲兒的緋聞就已經讓網友猜測黃曉明與Baby的感情是否生變，楊穎在微博中澄清自己曾插足黃曉明與李菲兒的戀情，並說當初與對方交往的時候，黃曉明告訴她自己是單身，然而李菲兒在雜誌採訪上的話，卻把莫須有的稱呼給了Baby，而她也第一時間詢問了黃曉明，得到的答案依舊是人家已經分手了。

緋聞 香港 微博

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