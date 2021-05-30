財力大於愛情的擇偶秀《你好，另一半》

《你好，另一半》委託人的擇偶條件以學歷背景與經濟能力為主。（取材自微博）

近期由中國 名主持人金星擔綱紅娘的首個婚戀實驗真人秀《你好，另一半》做了大膽嘗試，找來北京 、上海等一線城市工作的「菁英男女」找對象，他們大多畢業名校、有海歸身分，不少人年薪超過百萬元。《你好，另一半》記錄金星為他們提供一對一的相親服務，也呈現了彼此的相親過程、家庭影響、心路變化。

中國有不少相親節目，這類節目必須得「真」才好看，金星胸有成竹地為節目的「真實」打包票。她直言不諱現在很多類似節目「特別假、全是演戲」「所以我來親自做了」。

不過，如果觀眾綜藝節目看得夠多，也還是能夠發現《你好，另一半》中的某些委託人早前已經上過類似節目了。但總的來說，素人委託人居多，金星的直言也能戳破某些人的「作秀」。

《你好，另一半》記錄菁英男女的相親過程、家庭影響與心路變化。（取材自微博）

錢錢錢 像找合夥人

節目中有這麼幾個讓人印象深刻的委託人。一個是胡小姐，本科浙江傳媒學院，碩士香港中文大學，職業是保險 公司金融顧問，自稱年薪百萬。無論是她的自我介紹，還是她的擇偶標準，離不開的一個字：錢。

她會掙錢、愛掙錢、也愛錢，希望男方能夠年薪百萬，並且在事業上可以給她一定的幫助，例如擴展人脈資源。

金星提醒她，這樣目的性太強了，更像是找合夥人。而小胡則認為，金星的觀念太「保守」了，她認為女性要實現階層跨越很難，婚姻就是必須把握的一條途徑。

所以在與第一個相親對象的第一次見面上，小胡很快就進入「查戶口」階段。「你家庭條件是不是挺好的？」「你家裡是不是做生意的？」「你父母呢？」連珠炮式地提出，可以明顯看出男方不是很想深聊這個話題，小胡還是不屈不撓。果不其然，小胡見面後雖然對男方印象不錯，人家把她給否決了，因為「太物質了」。

金星主持的婚戀實驗真人秀《你好，另一半》呈現菁英階層的擇偶現象。（取材自微博）

利利利 還不能變胖

喬先生，出身名門世家，廣告公司副總裁，雪茄、紅酒等奢侈品愛好者。與小胡一樣，喬先生對自己充滿自信，要找的也是「合夥人」。以他的說法，他的理想婚姻是1+1＞2，至少要等於2，因為他自己已經很優秀了，「為什麼還需要有人來扣我的分？」他對女生的要求自然不低。與第一個相親對象見面時，完全像是一場老闆對員工的面試，對未來的對像也有種種「要求」，比如不能胖、必須有嚴格的自我管理等等，很快把女孩給「嚇」走了。

另外一個男性小王，毫不避諱自己的大男人主義。在他的擇偶標準裡，希望女方是海歸，他認為女生有留學背景，獨立生活能力會更強；但他同時「想要一個肯為我點燈煮麵的人」。金星一下子就戳破男方的自我矛盾，「你的要求有點矛盾啊，一個女孩兒有生活情趣，又有留學背景，她會安安靜靜在家裡給你點燈煮麵嗎？」

小王與相親對象見面時，他就開始試探女方是否能夠接受大男人主義。在後台採訪時更是直言：「有大男人主義的男人，才叫男人，我覺得男人就應該硬一些！家裡的大事我爸做主，我媽媽把家裡所有的小事，都安排得妥妥當當的。所以，我不覺得大男人主義不好。」

列舉這幾個委託人，並不是要讓觀眾去批判他們「奇葩」，假如《你好，另一半》沒有劇本成分的話，節目中的年輕人其實都很「真實」，他們敢於坦承自己的婚戀標準。只是觀眾也為委託人們捏一把汗——當他們的相親裡只剩下標準時，請來金星幫忙，可能也很難找到對象。

節目中的委託人並不避諱自己內心的「鄙視鏈」，清華的看不上第一學歷非985（中國最頂尖大學如北大、復旦等）的相親對象；北京戶口的優先選擇北京人；薪資少於50萬（約7.8萬美元）的在菁英圈裡幾乎就沒有競爭力……相親對象更像是一堆標準的集合，每一個委託人衝著標準拋竿，達不到標準的連見都不用見了，直接略過。大家都務實極了、也匆忙極了，找對象就像是到快餐店吃便餐，目的明確、單刀直入、效率至上，好像撇開標準去了解一個人是在浪費時間。

《你好，另一半》的參加者幾乎都是菁英圈的男女。（取材自微博）

衝衝衝 務實為優先

《你好，另一半》雖然讓觀眾看到了一線城市菁英的年輕有為，但也讓大家看到：「愛無能」的風氣似乎有蔓延之勢，標準太多，愛太少；只談標準，不談愛。但也不能將所有責任都丟到年輕人頭上去，在一線城市生活，面對的是高房價、高壓力，年輕人在現實規訓下也慢慢變得「務實」，麵包常常優先於愛情。

可是殘酷的是，當你把相親對象當做標準時，很可能對方也是以標準衡量你；你希望從對方身上有利可圖，對方對你也是如此期待。相親市場上如果只剩下交換，麵包大概率不會從天而降，愛情也是一場空。這是節目給的一次警示。

金星當然是這檔節目的「靈魂」，她心直口快的坦率發言不見得會被所有觀眾認可，但她給很多委託人的一個建議，是值得單身男女聽取的：「相親時先忘掉自己心裡的一些預設和條條框框，去接觸人，去感受那個人，而不是感受標準。」

（取材自澎湃新聞）