「英雄本色」上映35周年 狄龍感念張國榮拒翻拍

「英雄本色」當年瘋迷全亞洲，但主演之一的狄龍，面對豐厚片酬仍拒絕翻拍。（取材自豆瓣電影）

由香港導演 吳宇森執導，港星狄龍、張國榮、周潤發 主演的「英雄本色」今年為上映35周年，該片風靡全香港之餘，更紅遍全亞洲、甚至海外，還有不少人一直想拿來翻拍，不過主演之一的狄龍因為感念張國榮，面對豐厚片酬仍一一拒絕。

綜合媒體報導，狄龍曾受訪稱被邀請翻拍「英雄本色」，不過他一口拒絕，他說舊作不可多得，朱寶意、張國榮、石燕子等人都離開（或淡出娛樂圈），現在物是人非，不可能再拍出當年的味道。狄龍還在採訪中提到張國榮的作用不可替代，完成表演的同時，還給整個團隊增加了信心。

不少網友知道狄龍如此重情重義，都覺得十分欣慰，更大讚張國榮的存在的確無人能及。

能成功拍攝「英雄本色」，或多或少張國榮在當中都起了莫大的作用，當年拍攝「英雄本色」的時候，幾位主創都處於逆境，狄龍被邵氏炒魷魚，前途未卜，周潤發背著「票房毒藥」的稱號，吳宇森更是有上頓沒下頓，差一步就失業，後來是因為張國榮的加入，電影投資 方才願意出錢投資。事實上張國榮還多次問導演吳宇森：「需不需要借錢？」即可知道張國榮在「英雄本色」的前前後後有多重要，而狄龍又為何會如此尊重哥哥。。

事後看來，這部電影改變幾位主創的人生，吳宇森打了漂亮的翻身仗，吳氏暴力美學的名頭不脛而走，名氣傳到好萊塢，周潤發從此紅得不可收拾，成為一線票房巨星，小馬形象成為事業標籤，張國榮也證明自己的演技。