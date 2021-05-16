我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

「英雄本色」上映35周年 狄龍感念張國榮拒翻拍

娛樂新聞組／綜合報導
「英雄本色」當年瘋迷全亞洲，但主演之一的狄龍，面對豐厚片酬仍拒絕翻拍。（取材自豆瓣電影）
「英雄本色」當年瘋迷全亞洲，但主演之一的狄龍，面對豐厚片酬仍拒絕翻拍。（取材自豆瓣電影）

由香港導演吳宇森執導，港星狄龍、張國榮、周潤發主演的「英雄本色」今年為上映35周年，該片風靡全香港之餘，更紅遍全亞洲、甚至海外，還有不少人一直想拿來翻拍，不過主演之一的狄龍因為感念張國榮，面對豐厚片酬仍一一拒絕。

綜合媒體報導，狄龍曾受訪稱被邀請翻拍「英雄本色」，不過他一口拒絕，他說舊作不可多得，朱寶意、張國榮、石燕子等人都離開（或淡出娛樂圈），現在物是人非，不可能再拍出當年的味道。狄龍還在採訪中提到張國榮的作用不可替代，完成表演的同時，還給整個團隊增加了信心。

不少網友知道狄龍如此重情重義，都覺得十分欣慰，更大讚張國榮的存在的確無人能及。

能成功拍攝「英雄本色」，或多或少張國榮在當中都起了莫大的作用，當年拍攝「英雄本色」的時候，幾位主創都處於逆境，狄龍被邵氏炒魷魚，前途未卜，周潤發背著「票房毒藥」的稱號，吳宇森更是有上頓沒下頓，差一步就失業，後來是因為張國榮的加入，電影投資方才願意出錢投資。事實上張國榮還多次問導演吳宇森：「需不需要借錢？」即可知道張國榮在「英雄本色」的前前後後有多重要，而狄龍又為何會如此尊重哥哥。。

事後看來，這部電影改變幾位主創的人生，吳宇森打了漂亮的翻身仗，吳氏暴力美學的名頭不脛而走，名氣傳到好萊塢，周潤發從此紅得不可收拾，成為一線票房巨星，小馬形象成為事業標籤，張國榮也證明自己的演技。

周潤發 導演 投資

上一則

一句「有人去過萬華」 宥勝被罵爆

下一則

吳宇森籌拍「赤壁」網劇 邀梁朝偉、林志玲再合體

延伸閱讀

梁朝偉 林志玲再續「赤壁」情？吳宇森有望改編網路劇

梁朝偉 林志玲再續「赤壁」情？吳宇森有望改編網路劇
劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」
謝霆鋒捕獲發哥 「小時候抱過你」又上演

謝霆鋒捕獲發哥 「小時候抱過你」又上演
後榮迷

後榮迷

熱門新聞

吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27
梓梓和媽媽一起穿性感泳裝。圖／摘自臉書

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

2021-05-09 13:38
陶妮基坦（左）和「雲杜孃」女配角都有上身裸露的演出。（取材自IMDb）

「雲杜孃」豔星59歲去世 曾是台影史首位「露點」女神

2021-05-08 20:27
張哲瀚轉投趙薇旗下，一年即人氣高漲。（取材自微博）

趙薇眼光精準 一年捧紅張哲瀚

2021-05-11 02:26
劉德華(右)剛出道時曾慘遭周潤發痛罵。圖為兩人在「澳門風雲3」的對戲。(取材自微博)

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

2021-05-15 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾