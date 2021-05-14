華晨宇遭爆還有一子、兩孩不同母 怒發聲明要提告

華晨宇遭導演爆料還有一個孩子，他透過工作室發出聲明，譴責這是惡意造謠，要向對方提告。（取材自微博）

中國 人氣歌手華晨宇今年1月認與女歌手張碧晨生了一個女兒，目前兩人雖然沒有結婚，但是共同撫養，不料近日有位導演 再爆料指華晨宇還有一個小孩，不是跟張碧晨生的，引發網友熱議，而華晨宇也隨即透過工作室發出聲明，譴責這是惡意造謠，要向對方提告。

噓！星聞報導，曾執導過電影 「困獸小鎮」、「劉胡蘭」中國導演周國剛日前在抖音發出一段影片，在影片中他爆料華晨宇私底下還有一個小孩，而孩子的生母不是張碧晨，是另一位小咖女星，而且還暗諷華晨宇像是蒲公英，意指他處處留情播種，立刻引發網友熱議。

事件延燒一天後，華晨宇的工作室在微博發表聲明，嚴厲譴責周國剛的說法，「對於有預謀的惡意中傷、抹黑造謠華晨宇先生形象的行為，我們絕不姑息，也絕不放棄追責！」由於對方已嚴重危害到他的聲譽，目前已經交由律師向法院提告，要求對方向華晨宇公開賠禮並且道歉，更要賠償精神損害的撫慰金。

另據ETtoday報導，華晨宇的委任律師透露，除了周國剛之外，法務團隊也持續在關注擴大謠言的營銷號，目前已經陸續蒐集證據，將透過舉報、民事訴訟的方式譴責。華晨宇大動作提告造謠者的舉動，也受到許多討論，粉絲紛紛稱讚「硬起來告，告死造謠的人」、「做得太好了」、「一起保護花花」。