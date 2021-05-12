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劉亦菲幼稚園畢業照曝光 坐C位超萌 網讚：小仙女

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲幼稚園畢業照被瘋傳。(取材自微博)
劉亦菲幼稚園畢業照被瘋傳。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲有「神仙姐姐」的稱號，因空靈美貌自出道就備受關注，還成功進軍好萊塢，接下真人版「花木蘭」女主角，人氣更上一層。她近日被網友挖出幼稚園的畢業照，綁著羊角辮、坐在最前排正中間十分可愛，許多網友都被萌翻，「從小就是仙女無誤」。她媽媽似乎也藏身其中，氣質模樣驚艷眾人。

ETtoday報導，有網友近日挖出一張劉亦菲的幼稚園畢業照，並PO上微博分享，只見畫面中的小朋友們各個姿勢端正，整齊排在自己的位置上，她則坐在前排最中心處，頭上左右綁了小小的羊角辮，中分劉海露出一張清秀、白皙的臉蛋，雖然畫質有些模糊，依舊能看出立體五官，加上一抹甜笑，從小就外型出眾。

中國時報報導，該照片上並寫著，「市直健康幼兒園94屆畢業劉念」，還有人指出，最後排左側穿紫色洋裝的是劉亦菲的母親。

網友看到劉亦菲幼稚園畢業照都很震驚，紛紛留言讚嘆她的高顏值，「劉亦菲大概是最不怕考古的女明星吧」、「從小就是C位，自帶光環」。

過去劉亦菲童年沙龍照流出，就因為萌又可愛的顏值，掀起網友熱烈討論，相信她就是天然美女；也有人指出劉亦菲家境不錯，從小就被好好教育，因此氣質特別出眾。

過去劉亦菲童年時期的沙龍照曝光，就曾引起熱議。(取材自微博)
過去劉亦菲童年時期的沙龍照曝光，就曾引起熱議。(取材自微博)

劉亦菲 中國 教育

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