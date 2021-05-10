陳赫火鍋店又惹議 被爆食材藏塑料還拒賠錢

陳赫的火鍋店又出事了。（取材自微博）

演員、主持雙棲的男星陳赫不只演藝事業出色，經營的火鍋店事業也有聲有色，不過近日有網友爆料在他的火鍋店吃到有塑料片的牛肉，而店員的處理方式更引發爭議。

網易娛樂報導，網友曬出肥牛的圖片，筷子旁邊很明顯有一大塊塑料。據當事人所說，她向店裡反映問題，但工作人員只說免單，直接將塑料片拿走了，不給賠償，一直耗著。儘管幾小時後火鍋店決定用消費券平息此事，但不賠現金的行為引發了不少網友爭議。

肥牛中出現一大塊塑料。（取材自微博）

其實，不久前才有網友發視頻維權，控訴陳赫的火鍋店涉嫌銷售合成五花肉，畫面中的盤子裡擺著兩片尚未煮熟的五花肉，一位女顧客氣憤地表示：「吃了這麼多家火鍋店，頭一次知道五花肉還有造假合成的！」

在爭辯中，顧客反覆強調，面前的五花肉煮了20分鐘都不熟，所以才懷疑是豬肉有問題。視頻的末尾，這位工作人員也直言：「我明白了，這是我家肉的問題。」隨後店家現身，解釋稱是新員工業務不熟讓顧客誤會。他們表示：「新來的服務員還沒來得及好好培訓，他們可能電磁爐溫度未調好，鍋底未及時攪動，導致肉沒煮開，解釋不到位讓顧客誤會了。」

此前還有媒體報導，兩名杭州顧客到陳赫火鍋店點完菜後還沒有開吃，就被掉落的天花板弄傷。女顧客被砸傷了頭部和手部，而男顧客則被砸翻的火鍋鍋底燙傷。兩人希望火鍋店賠償約8萬（人民幣，下同，約1.2萬美元），但是火鍋店店長覺得賠償要求過高，承受不了，只願意賠償4萬元，雙方因此僵持不下。