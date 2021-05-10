李小璐新戀情？被拍與鮮肉看電影、同回小區一夜沒出門

李小璐疑似被拍到新戀情，引發關注。（取材自微博）

李小璐 自從和賈乃亮離婚後，外界一直關注她的感情動向。進日她被拍到與一年輕男子外出逛街、看電影 ，同行的還有李小璐閨密。由於李小璐和男子互動甜蜜，不少媒體甚至稱這是李小璐的新戀情曝光，引發很大關注。

貓眼娛樂報導，視頻中，這名小鮮肉先是和李小璐及其閨密保持距離，但在買零食和李小璐遞給他空瓶時，還是能從小動作中看出三人早已熟悉。在電影散場後，男生也擔任「司機」角色，李小璐則坐在副駕駛座上。

媒體也拍到這名男子的正臉，外貌清秀高大帥氣，穿衣也很有品味。在開車進入小區後，他和李小璐一同進入樓中，隨後一夜未出現。

網友對此紛紛表示支持，連稱「單身還不能談戀愛了？」「她也得找伴過下去了呀」；也有人稱單憑視頻無法確認，「還是默默吃瓜吧，這件事情都搞不清楚到底怎麼回事」。

與前夫賈乃亮離婚後，李小璐一直緋聞 不斷，前不久她在社交平台上曬出與央視主持人馬智宇的親密合照，且男方非常曖昧地回應。隨後李小璐還曬出兩人一起跟父親吃飯的照片是一時間讓人難以分辨。沒想到之後，李小璐卻曬出對方一家三口照片，讓這段緋聞不攻自破。

除了新戀情之外，和前夫賈乃亮之間的關係也是大家關注的焦點，兩人之前被扒出一起同遊三亞，還帶上女兒甜馨。